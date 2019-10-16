Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди

Вже зовсім скоро має стартувати судова реформа Володимира Зеленського. Вона передбачає повну ліквідацію діючої Вищої кваліфікаційної комісію суддів та формування нової на принципово нових засадах з участю міжнародних експертів.

Практично усі визнали, що Комісія за головуванням Сергія Козьякова повністю провалила судову реформу, а її діяльність є шкідливою.

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Проте так виглядає, що перед розпуском Комісія намагається добряче наслідити та протягнути якнайбільше недоброчесних суддів. Основним доказом провалу судової реформи було відверте протягування Кваліфікаційною комісією явно недоброчесних суддів. Такий кожен четвертий у Верховному Суді. А з іншими судами ситуація ще гірша.

Комісія проігнорувала факти недоброчесності абсолютної більшості суддів, які проходять перевірки. А останні пів року повністю скинула маску та взагалі нікого не рекомендує на звільнення.

Нагадаю, що літом до старої команди пана Козьякова долучились четвірка нових друзів недоброчесних – Олександр Дроздов, Микола Сірош, Сергій Остапець та Андрій Солодков. Як вони отримали свої посади яскраво свідчать "плівки Вовка".



Павло Вовк

Завдяки замовним позовам та договорнякам з уповноваженою з прав людини Денісовою та головою Державної судової адміністрації Холоднюком штучно були створені вакансії у Комісії, які заповнили через фейкові конкурси наперед визначені Павлом Вовком люди.

І як тут не згадати епізод з цих плівок, коли Сергій Остапець просить помічницю Ківалова, а тепер народну депутатку Антоніну Славицьку допомогти йому стати членом Комісії і обіцяє відробити.



Розмова Славицької та Остапця

Очевидно, прийшов час відробляти. Як би це не називалось, але Комісія перед своїм розпуском вирішила включити турборежим та відмити побільше заплямованих мантій.

За останній місяць Комісія "перевірила" понад 600 суддів, жодного не звільнила, а практично усі негативні висновки Громадської ради доброчесності відкинула.

Проте при наявності негативних висновків Комісія повинна підтвердити доброчесність таких суддів на пленарному засіданні шляхом голосування не менше, ніж 11-ма голосами. І тут у Комісії була проблема.

Останнього разу вона збиралась на пленарку ще у червні і тоді все закінчилось гучним скандалом. Задля протягування недоброчесної судді у Комісії пішли на фальсифікацію. Про це прямо заявив Андрій Козлов. Наступні два засідання призначались, але таки не відбулись. Після цього пленарки не ризикували проводити. Проте звільнення вже не за горами, а відробляти треба, тому у Комісії вирішили йти ва-банк.

З 17 по 22 жовтня заплановано остаточно відбілити одразу 58 недоброчесних суддів, серед яких цілий ряд дуже одіозних персон.

Октябрський суд міста Полтави відомий майже на весь світ завдяки судді Ларисі Гольник, яка відмовилась від хабаря та викрила корупційні дії мера міста Мамая. Відважну і незламну суддю активно підтримує громадськість. Про неї безліч дописів у ЗМІ, включно з всесвітньовідомою The New York Times‎.



Лариса Гольник

А нещодавно у Лондоні вона отримала спеціальну міжнародну відзнаку для викривачів. Проте в рідному суді її відверто переслідують та цькують. Це робить голова суду Олександр Струков за підтримки інших суддів цього суду. До таких належить і Сергій Антонов. Він активно підтримував ініціативи Струкова, щодо переслідування Гольник.

Найкраще суддя Антонов розкрився під час розгляду справ спійманих на хабарях чиновників. Наприкінці вересня 2016 року суддя засудив одного з керівників слідчого управління міліції у Полтавській області. Ну як засудив – за хабар у понад 40 тисяч гривень суддя покарав майора штрафом у розмірі 17 000 грн. Судив Антонов і відомого члена парламенту Іллю Ківу.

У 2011 році зірка YouTube, любитель моделей і улюбленець Авакова Ілля Кива був заступником начальника управління у справах захисту прав споживачів в Полтавській області. Він перевіряв підприємців і виписував їм штрафи. Або не виписував, за відповідну винагороду.



Сергій Антонов

Працював Кива тяжко і погорів на хабарі у розмірі 12 тисяч гривень. Антонов визнав його винним у хабарництві і призначив покарання у вигляді 10 тисяч гривень штрафу. Проте родзинкою вироку є навіть не розмір покарання, а те, як суддя обґрунтовував такий гуманний вирок.

Громадська рада доброчесності зробила однозначний висновок – таким суддям не місце у оновлених судах. А от Комісія оцінила гуманізм Антонова і поки увесь інтернет обговорював відео з Кивою суддя, завдяки якому Ківа сидить не у тюрмі, а у парламенті був визнаний доброчесним.

Ще одна зірка YouTube може скоро отримати право довічно вершити правосуддя. Суддя з Деснянського суду міста Києва Ольга Кошова є колишньою невісткою ексголови Апеляційного суду міста Києва Антона Чернушенка, який перебуває у розшуку. А її колишнього чоловіка Дмитра Чернушенка зараз судять у Солом’янському суді.



Ольга Кошова та Дмитро Чернушенко

До речі, саме він, працюючи консультантом у Конституційному суді подарував їх спільній дочці величезний будинок під Києвом, який оцінюють у понад 12 мільйонів гривень.



Будинок, який оцінюють у 12 мільйонів

В YouTube Кошова потрапила завдяки феєричній бійці біля одеського клубу "Ібіца". А от на співбесіді вона запам’яталась тим, що зовсім не змогла згадати елементарних речей зі своєї кандидатської дисертації. Мабуть, ступінь кандидата наук вона здобувала як і посаду судді.

До свого звільнення Комісія планує протягнути і інших представників відомих суддівських династій. Зокрема, у списку Інна Отрош, дочка ексголови Печерського суду, яка до сих пір переховується.



Інна Отрош

Також є син люстрованого ексчлена Вищої ради юстиції часів Януковича Миколи Кобилянського Костянтин. Він суддя Окружного адмінсуду Києва і святкував день народження судді Аблова у компанії двох членів Комісії, які потім і визначали його доброчесність.

У порядку денному пленарного засідання є і голова Господарського суду Харківської області Усатий Віталій Олександрович. Він спеціалізується на банкрутствах і вміє вести ці справи ну дуже довго і так, щоб майно боржників не дісталось кредиторам.

Відомі факти, коли недобросовісні боржники спеціально перереєстровувались у Харків, щоб їх банкрутив саме Усатий. З майном у судді Усатого все класично – дуже скромний перелік власного майна і заможні батьки, чиє майно у декларації відсутнє.



Усатий Віталій

Теща судді пенсіонерка і на пенсію зуміла придбати великий будинок під Харковом на 530 квадратів та новенькі автомобілі Lexus RX та Mercedes-Benz Matic, який коштує близько 80 тисяч доларів. До речі, на цій машині полісмени двічі штрафували дружину Усатого, але у її декларації авто немає.

Ну і як без суддів Майдану. Комісія планує протягнути одразу букет таких суддів. Суддя Заєць зі Святошинського суду міста Києва в часи Майдану кидав невинних активістів за грати.

Він брав участь у конкурсі до Антикорсуду і у січні спільним рішенням Комісії та міжнародних експертів на чолі з сером Ентоні Хупером був знятий з конкурсу саме через проблеми з доброчесністю. А вже за два місяці Комісія вже без міжнародників кардинально поміняла позицію та визнала його цілком доброчесним.

На подолання вето громадськості у жовтні також очікують: колега Тараса Зайця із Святошинського суду Андрій Ключник, який ув'язнював майданівців. Тетяна Дудар, яка забороняла Майдан у Рівному. Петро Заруба та Юрій Зубець, які засуджували невинних автомайданівців за поїздку до Межигір’я Януковича.

До речі, Зубець є спадковим переслідувачем незгідних з владою. Його батько Григорій Зубець у 83 році засудив фактично "до смерті" хворого дисидента Валерія Марченка.

У списку на відбілювання і одіозний голова Окружного адмінсуду міста Одеси Олег Глуханчук, який став відомим на усю країну після відео, як його з колегою спіймали п’яним за кермом.

Ще один голова суду з Вінниці Олександр Вільчинський явно не зміг пояснити походження його статків, але теж готується стати цілком доброчесним.

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Цілком очевидно, що цих суддів категорично не можна залишати на посадах. Тому потрібно якомога швидше розпускати цю Комісію та передбачити механізм повторної перевірки суддів з сумнівною доброчесністю, яких вона пропустила. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.