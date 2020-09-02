Один мій товариш зі Східної Європи впевнений, що маркер якості життя в країні – це дорогий мед. Тому що в його країні – залізобетонна приватна власність на землю. А якщо приватна власність, то не можна загнати фургон з вуликами на будь-яке вподобане поле., тому що потрібно домовлятися з власником. Дорогий мед, на його думку, це доказ того, що в країні є правила і люди за ними грають.

Он повторяет мне это всякий раз, когда уточняет – какой именно мед ему привезти в подарок. Не берусь давать оценку его словам, но что-то в них есть. Я не спорю со своим другом – хотя бы потому, что мне нравится входная дверь в его частный дом. Она напоминает межкомнатную. Деревянная, со стеклянными вставками и символическим замком. Когда я таращусь на нее – товарищ говорит, что именно мой взгляд выдает во мне "постсоветского обитателя", повідомляє 24 канал.

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Возможно, именно так и есть. Я давно запомнил, что любые недостатки являются продолжением достоинств – и наоборот. Отсутствие дешевого меда – это история про законопослушность и уважение к частной собственности. Оборотная сторона которого – право не устраивать из собственного дома банковский сейф.

Деревянные входные двери и низкие заборы – это то, что рождает в постсоветском туристе "цивилизационный шок". Мы не привыкли к тому, что частную собственность защищает закон. Не приучены к мысли, что двери и ограды могут быть всего лишь маркерами, ограждающими "личное" от "общественного". Никак не возьмем в толк, что государственная машина не нуждается в помощниках, чтобы справляться со своими ключевыми задачами.

Мы не ощущаем государство своим

Поэтому отечественные улицы – это выставка достижений металлургии. Подъезды отсвечивают бронедверями с домофонами, частный сектор щетинится частоколами ограждений. Мы приучены помнить о том, что спасение утопающих – дело рук только и исключительно самих утопающих. Мы не верим тем, кто рядом, а заодно и государству. Не ощущаем его своим. И отгораживаемся от него – а заодно от всех прочих мнимых и реальных угроз – по мере сил и возможностей.

И дело тут не только в том, что в ряде европейских стран есть нормативы по "прозрачности" заборов. Не в том, что эти самые нормативы определяют высоту и неприступность ограждения. В конце концов, такие нормы возможны лишь там, где граждане не воспринимают улицу как угрозу. Для того, чтобы такие нормы прижились, нужно привыкнуть к мысли, что пространство безопасности не заканчивается в тот момент, когда ты выходишь из дома.

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Впрочем, не заборами едиными. Достаточно вспомнить, что у нас количество охранников по стране вплотную приближается к армейским показателям. "Секьюрити" стоят в магазинах, центрах красоты, торговых центрах, офисных зданиях. И это тоже показатель. Показатель того, что мы не верим государственной машине правопорядка – что она приедет вовремя, что она способна нас защитить.

Европейское пространство отличается от нашего именно тем, что в нем особенно развито "коллективное благо" – парки, скверы, лужайки, детские площадки. Все то, что принадлежит всем и, одновременно, никому. В то время как наш постсоветский период начался именно с приватизации коллективных благ. Детские садики уходили под офисы. Площадки – под гаражи. Скверы – под многоэтажную застройку. Одни люди захватили чужое и спрятались за заборами. Другие люди отстроили ограды, чтобы защищаться от первых. Замкнутый круг.

Наша проблема в отсутствии арбитров. Нам не к кому апеллировать, не к кому бежать за заступничеством, нас ничего не охраняет. Закон не работает, полиция буксует, суды коррумпируются на раз.

Мы научились жить не соприкасаясь с государством и заборы наши – это защита не только от соседей, но и от госмашины, которой мы не доверяем. Мы завзятые индивидуалисты – потому даже личный автомобиль для нас это не средство передвижения, а 2 кубических метра самостоятельности. Оттого самое проигрышное начинание в стране – пытаться ущемить права автомобилистов.

Люди не верят системе

В этом частном кроется наше коллективное. Мы не верим системе, не верим государству, не считаем эту структуру "своей". И вдобавок мы не верим людям. В их готовность жить по правилам. В их уважение к "чужому". Но в том и штука, что другие люди – лишь отражение нас самих.

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Вспомните, ведь мы сами предпочитаем оперировать категорией "справедливость" вместо категории "право". Мы мастера искать себе оправдания:

не платим налоги, потому что считаем, что их потратят впустую;

даем взятки, потому что живем в психологии "маленького человека";

не играем по правилам, потому что боимся, что нас обойдут на вираже.

Нашей стране нужны институты, нужны законы, нужна готовность эти самые законы соблюдать. Идеальный итог Майдана – это та ситуация, в которой никакой новый Майдан стране больше не понадобится. И только тогда мы сможем позволить себе невысокие заборы. А дешевый мед... Что ж, лично я готов им пожертвовать.