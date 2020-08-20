Знаєте, що ріднить Україну, Росію і Білорусь? Прорадянські люди. Безпорадні, безжальні і покірні. Далі – оригінал російською.

Те, кто мечтает об империи, никогда не выходит на улицы, чтобы ее защищать. Их приходится туда свозить. Централизованно, на автобусах. Просоветские люди беспомощны – все, на что они способны, это раз в четыре года прийти на избирательные участки, – пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

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Об иннертность просоветских людей

Я четко помню это по Крыму. Шесть лет назад аннексия полуострова стала возможной лишь благодаря российской армии. Все ритуальные разговоры о "народе полуострова", который "сделал свой выбор", не выдерживают никакой критики.

Просоветская часть крымчан мало чем отличалась от своих единомышленников из других регионов Украины. Они были пассивны, инертны и никогда не были готовы чем бы то ни было жертвовать.

Эти ребята могут сколько угодно приписывать себе задним числом лавры архитекторов "крымской весны". На самом же деле от них ничего не зависело. Все организовала Москва, спецслужбы и кадровая армия. Порой кажется, что понимание этого факта оставило в сердцах просоветских крымчан родовую травму. В результате которой они превратились в неофитов. Людей, готовых одобрять любой шаг Кремля.

Впрочем, ничего удивительного. Пророссийские крымчане прекрасно понимают, что если бы не Москва – флаги над полуостровом остались бы прежними. Просоветские люди не чувствуют за собой силу и все, что им остается, – это надеяться на начальника. Именно поэтому они готовы согласиться с любым решением руководства. Каким бы оно ни было.

Идолопоклонники Путина

Кстати, пророссийские жители полуострова готовы "слить" Украине так называемые "ЛДНР". Ничего удивительного – весь их кругозор сводится к фразе "Путин всех переиграл". И даже если официальный Кремль завтра примет решение отдать Донецк и Луганск Киеву безо всяких условий – просоветские люди на полуострове будут праздновать это как победу.

Они будут аплодировать всему. Войне в Сирии и выводу войск из Сирии. Вторжению в Беларусь и отставке Лукашенко.

В массе своей они похожи на пикейных жилетов – бестолковых, искренних в своей глупости и преданных до слепоты. Готовых поддержать любое официальное безумие.

Степень их конформизма потрясает. На их фоне даже московские имперцы выглядят как либералы. Собственно, любой, кто посмеет в России упрекнуть Путина в малодушии и полумерах, будет объявлен ими "пятой колонной". Они неофиты, внезапно уверовавшие в бога. Просто их бог сидит в Кремле и недавно обнулил себе президентские сроки.

Сегодня они в растерянности. Потому что Москва никак не дает им четкого ответа – как воспринимать протесты в Беларуси. Разнобой в оценках есть даже на федеральных каналах, что может служить свидетельством того, что в Кремле пока еще не приняли окончательного решения. А потому пророссийские крымчане пока, на всякий случай, ругают обе стороны. И белорусское руководство. И тех, кто выходит на улицы.

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И ведь такие люди живут отнюдь не только в оккупированном Крыму. Они живут повсюду. На украинском материке. В России. В Беларуси. Как только они находят себе хозяина, то начинают слепо ему поклоняться. А если не находят – то раз в четыре года ищут его в избирательном бюллетене. Они никогда не выйдут на улицы, чтобы протестовать против того, что им не нравится. Зато готовы быть безропотным пластилином в чужих начальственных руках.

Наверное, стоит научиться им сочувствовать. Но у меня почему-то не получается.

Источник: Крым.Реалии