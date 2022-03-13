Якщо попадуть – для них це буде добре, якщо ні – зможуть викликати страх у людей. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.
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За його словами, одним з важливих завдань окупантів є саме поширення паніки серед українців, аби вони не відчували себе у безпеці.
Думаю, що ракети "Калібр" майже закінчилися, високоточна зброя майже закінчилась, але від цього не легше,
– заявив радник міністра.
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