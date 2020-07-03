Це червона лінія, це протест: емоційна промова Смолія в Раді перед відставкою – відео
Глава НБУ Яків Смолій 3 липня виступив у Верховній Раді перед голосуванням за свою відставку. Він наголосив, що прийняв важке, але необхідне рішення і розповів, чому йде з посади.
Глава НБУ знову сказав, що протягом тривалого часу на Нацбанк здійснюється політичний тиск з метою ухвалень рішень, які не є економічно обґрунтованими. Про це повідомляє 24 канал.
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Що сказав Смолій у своєму зверненні до українців
- За його словами, легковажні рішення влади можуть дорого коштувати українській економіці. Нацбанк, за його словами завжди був "щитом" економічної стабільності України, а зараз його намагаються зламати.
- Яків Смолій згадав і про тиск через суди, проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів правління НБУ. А також необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо його діяльності, як очільника інституції.
- Також очільник Нацбанку заявив про використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. На його думку, все це елементи одного ланцюга.
Це протест, це червона лінія! Тиск – це антонім ефективного діалогу. Розмова, коли один говорить про економіку і фінанси зі знанням справи, а інший чує тільки свої політичні інтереси, приречена на поразку,
– заявив Смолій.
Смолій також зупинився на тому, що було зроблено під час його каденції:
- Остаточне приборкання інфляції і зараз вона становить нижче 2%;
- Облікова ставка вперше за історію незалежної України знижена до позначки 6. Два роки тому ставка була на рівні 17.
- Кредити фінансування для банків до 5 років.
- Забезпечення стабільності курсу гривні.
- Рівень золотовалютних резервів зріс до 25,5 мільярдів.
- Безболісний етап "коронавірусної турбулентності" в березні.
Наприкінці свого звернення Смолій подякував команді та українцям за віру в НБУ і сказав, що "йде з високо піднятою головою".
Дивіться відео виступу Якова Смолія в Раді: