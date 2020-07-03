Глава НБУ Яків Смолій 3 липня виступив у Верховній Раді перед голосуванням за свою відставку. Він наголосив, що прийняв важке, але необхідне рішення і розповів, чому йде з посади.

Глава НБУ знову сказав, що протягом тривалого часу на Нацбанк здійснюється політичний тиск з метою ухвалень рішень, які не є економічно обґрунтованими. Про це повідомляє 24 канал.

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Що сказав Смолій у своєму зверненні до українців

За його словами, легковажні рішення влади можуть дорого коштувати українській економіці. Нацбанк, за його словами завжди був "щитом" економічної стабільності України, а зараз його намагаються зламати.

Яків Смолій згадав і про тиск через суди, проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів правління НБУ. А також необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо його діяльності, як очільника інституції.

Також очільник Нацбанку заявив про використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. На його думку, все це елементи одного ланцюга.

Це протест, це червона лінія! Тиск – це антонім ефективного діалогу. Розмова, коли один говорить про економіку і фінанси зі знанням справи, а інший чує тільки свої політичні інтереси, приречена на поразку,

– заявив Смолій.

Смолій також зупинився на тому, що було зроблено під час його каденції:

Остаточне приборкання інфляції і зараз вона становить нижче 2%;

Облікова ставка вперше за історію незалежної України знижена до позначки 6. Два роки тому ставка була на рівні 17.

Кредити фінансування для банків до 5 років.

Забезпечення стабільності курсу гривні.

Рівень золотовалютних резервів зріс до 25,5 мільярдів.

Безболісний етап "коронавірусної турбулентності" в березні.

Наприкінці свого звернення Смолій подякував команді та українцям за віру в НБУ і сказав, що "йде з високо піднятою головою".

Дивіться відео виступу Якова Смолія в Раді: