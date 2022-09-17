Обговорювалися питання подальшої підтримки України в економічній, гуманітарній та військовій сферах. Про це повідомляє сайт КМДА.

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"Ми вдячні Чехії, яка сьогодні головує в Євросоюзі, за підтримку європейських прагнень України і за всю ту допомогу, яку ви надаєте. Вдячні і за ставлення до українців – ваша держава надала тимчасовий прихисток 460 тисячам українських громадян, які рятувалися від війни. Ми це цінуємо. Ми сьогодні боремося і за свободу кожного європейця, насправді. Не варто думати, що росія зупиниться, якщо завоює Україну. Це не так. Тому єдність цивілізованого світу навколо України – запорука миру в усій Європі", – наголосив Віталій Кличко.

Петр Фіала запевнив у подальшій допомозі Україні та зазначив, що підтримка чеським суспільством українців не послабилася. Хоча росія й намагається тиснути на громадську думку європейських країн високими цінами на енергоресурси, масованою пропагандою.

"Чехія з самого початку агресії росії – з 2014 року – розуміла, що підтримувати Україну треба всіма силами. Бо путін піде далі. І це не перебільшення, що ви воюєте сьогодні і за нас – європейців. А ми повинні витримати цей складний період, який нас чекає взимку, та надалі вам допомагати", – підкреслив прем'єр Чехії.

Як повідомлялося, Віталій Кличко під час візиту до Праги взяв участь у засіданні бюро Європейського комітету регіонів, де обговорювалася тема відбудови та відновлення України. Під час засідання Кличко був нагороджений почесним сертифікатом члена Європейського комітету регіонів.

Також Віталій Кличко виступив у резиденції мера Праги перед постійними представниками (послами) 27 країн-членів ЄС при Євросоюзі.