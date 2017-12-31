Вітання вам велике з передової, – як бійці готуються до Нового року на фронті

Попри небезпеку та напруження на передовій захисники теж готуються до свята. Кулеметники наряджають ялинки та готують салати.

На Луганщині постраждав український військовий. Він отримав поранення внаслідок підриву на вибухівці біля селища Кримське. Терористи не дотримуються різдвяного перемир'я. За добу зафіксували 4 обстріли.

Тим часом Новий Рік святкувати на передку непросто, проте на всіх позиціях наряджають ялинки і чекають новорічних див. Попри те, що тут до ворога кілька десятків метрів.

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Поки сепаратистські колядники зализують рани, офіцери підрозділів вітають особовий склад. І принагідно – всю Україну.

Вітання вам велике з передової. На сам перед, перш за все хотілося б, щоб всі мої побратими повернулись живими та здоровими додому. Щоб 2018 рік став переломним у цій російсько-українській війні, як би хто її не називав. І перемога буде за нами! Слава Україні,

– прокоментував заступник командира бригади ЗСУ Бесіда.