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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вітання вам велике з передової, – як бійці готуються до Нового року на фронті

17:12, сьогодні 227 Читать новость на русском

Попри небезпеку та напруження на передовій захисники теж готуються до свята. Кулеметники наряджають ялинки та готують салати.

На Луганщині постраждав український військовий. Він отримав поранення внаслідок підриву на вибухівці біля селища Кримське. Терористи не дотримуються різдвяного перемир'я. За добу зафіксували 4 обстріли.

Тим часом Новий Рік святкувати на передку непросто, проте на всіх позиціях наряджають ялинки і чекають новорічних див. Попри те, що тут до ворога кілька десятків метрів.

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Поки сепаратистські колядники зализують рани, офіцери підрозділів вітають особовий склад. І принагідно – всю Україну.

Вітання вам велике з передової. На сам перед, перш за все хотілося б, щоб всі мої побратими повернулись живими та здоровими додому. Щоб 2018 рік став переломним у цій російсько-українській війні, як би хто її не називав. І перемога буде за нами! Слава Україні,
– прокоментував заступник командира бригади ЗСУ Бесіда.

Теги: АТО Новини України
Джерело: 24 Канал
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