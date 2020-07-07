У Дніпровському районі столиці в одній з квартир на вулиці Райдужна, 69 стався витік газу. Це викликало пожежу, але коли рятувальники прибули на місце події, то вогню вже не було.

Рятувальники одразу почали евакуювати людей з 9-поверхового будинку, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Де виникла пожежа

Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі, але до моменту прибуття ДСНС ознаків горіння вже не було.

Під час евакуації рятувальники виявили власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка одразу передали на огляд медикам.

Загалом з верхніх поверхів будинку було евакуйовано 8 осіб.



Рятувальники одразу прибули на місце події / Фото ДСНС

На місці події виїхало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Зауважимо, що лише нещодавно у Дарницькому районі Києва в одній із квартир стався вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло 5 людей, а ще 5 – отримали травми. Наразі триває розслідування.