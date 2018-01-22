Витрати на відрядження міністрів: стали відомі суми за 2017 рік

Українські міністерства надали інформацію про суми, які були витрачені на відрядження в межах держави та за кордон міністрів Тараса Кутового, Ігоря Насалика та Володимира Омеляна у 2017 році.

Про це повідомляє видання "Українські Новини".

Так, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий витратив на відрядження 24 тисячі 859 гривень, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик – 76 тисяч 79 гривні, міністр інфраструктури Володимир Омелян – 231 тисячу 292 гривні.

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Видання зазначає, що Кутовий у 2017 побував у всього 2 відрядженнях за кордоном: з 18 по 22 січня, під час якого міністр відвідав Берлін (Німеччина) і з 14 по 15 березня – Анкару і Стамбул (Туреччина).

Витрачена з державного бюджету сума коштів на ці поїздки склала 17 тисяч 428 гривень та 3 тисячі 103 гривні відповідно.

Крім того, Кутовий здійснив 1 відрядження в межах України. Міністр побував у Львові, на що витратив 4 тисячі 328 гривень.

Тим часом Насалик у 2017 році на 7 закордонних відряджень витратив 76 тисяч 79 гривень. За ці гроші міністр енергетики побував із робочими візитами в Італії, США, Чехії, Австрії, Румунії, Польщі та Литві.

Зазначається, що на відрядження Насалика до США державні кошти не витрачалися, а фінансування поїздок до Литви та Австрії відбувалося за рахунок секретаріату Кабміну.

Найдорожчим відрядженням за кордон глави Міненерго виявилася поїздка в Бухарест (Румунія) з 27 по 29 вересня (28 тисяч 801 гривня), а найменше грошей було витрачено на поїздку до Варшави (Польща) з 3 по 5 жовтня (13 тисяч 232 гривні).

Щодо України, то в межах нашої держави Насалик здійснив 3 відрядження, на що не витрачалося жодних державних коштів.

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У свою чергу Омелян у 2017 році на 11 закордонних відряджень витратив 218 тисяч 561 гривню, а на 8 відряджень по Україні – 12 тисяч 730 гривень.

Так, за ці гроші міністр інфраструктури побував з робочими візитами у Швейцарії, Болгарії, Німеччині, США, Південній Кореї, Естонії, Польщі, Бельгії, Австрії та Великобританії.

Серед закордонних поїздок Омеляна найдорожчим виявилося відрядження до Вашингтона (США) з 18 по 23 червня, на що було витрачено 48 тисяч 267 гривень. А найменшу кількість коштів було витрачено на поїздку міністра до Відня (Австрія) 30 жовтня (1 тисяча 266 гривень).