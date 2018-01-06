Витрати України на нагороди у 2017 році: озвучені мільйонні суми

В Україні у 2017 році витрати на виготовлення державних нагород склали 20 мільйонів 450 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на отриману відповідь Державного управління справами на запит журналістів.

"Витрати за бюджетною програмою на виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків у 2017 році становлять 20 мільйонів 450 тисяч 77 гривень", – мовиться у відповіді Держуправління справами.

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Так, у минулому році було виготовлено 780 орденів, 4 тисячі 200 нагрудних знаків до почесних звань і 350 відзнак Президента.

Окрім того, було виготовлено 56 тисяч 700 відзнак Президента "За участь в антитерористичній операції" і 5 тисяч 500 відзнак Президента "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

До зазначеної суми також входить виготовлення 71 тисячі 400 бланків нагородних документів і 7 тисяч футлярів до нагород.