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Депутати Верховної ради отримали з бюджету чималеньку суму на оренду житла

17:30, сьогодні 878 Читать новость на русском
Верховна Рада України
Верховна Рада України / Getty Images

176 депутатів Верховної Ради, в тому числі і спікер українського парламенту Андрій Парубій, загалом отримали 32,6 мільйона гривень з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера в 2017 році.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь апарату ВР на їхній запит.

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Зазначається, що по 192 тисячі отримали 162 депутати, в тому числі і сам Парубій.

До їхнього числа також увійшли 61 народний обранець від фракції БПП: зокрема, Андрій Вадатурський, Павло Кишкар, Аркадій Корнацький, Іван Куліченко, Богдан Онуфрик, Олександр Сугоняко, Костянтин Усов і Олександр Черненко та 9 "Опоблоківцв".

Крім того, компенсації отримали 44 парламентарі з "Народного фронту", в тому числі голова фракції Максим Бурбак, його заступник Юрій Береза, депутати Євген Дейдей, Андрій Левус, Михайло Гаврилюк, Максим Поляков та Павло Унгурян.

Також кошти з держбюджету було надано 11 з 26 депутатам від групи "Партія "Відродження", в тому числі Євгену Геллеру та Антону Кіссе; 3 з 18 депутатам від групи "Воля народу" (в тому числі Михайлові Ланьо); 7 з 21 депутатам від "Радикальної партії" (у тому числі Олені Кошелевій, Юрію-Богдану Шухевичу), а також 4 з 20 депутатам від "Батьківщини" (у тому числі Сергію Євтушку, Вадиму Івченку та Юрію Одарченку).

В "Об'єднанні "Самопоміч" бюджетні кошти своєю чергою отримали 14 з 25 депутатів, в тому числі голова фракції Олег Березюк, його заступник Олег Лаврик, а також депутати Тарас Пастух, Семен Семенченко.

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Отримали гроші і 22 позафракційних депутати, зокрема Анатолій Денисенко, Андрій Денисенко, Євген Мураєв, Володимир Парасюк і Яків Безбах.

Ресурс нагадує, що в 2016 році Парубій і 186 депутатів Ради загалом отримали 29,2 мільйона гривень компенсації з держбюджету за оренду житла.

Кому держава компенсувала за оренду житла:

Депутати, житло, компенсація, Верховна Рада

Депутати, житло, компенсація, Верховна Рада

Депутати, житло, компенсація, Верховна Рада

Депутати, житло, компенсація, Верховна Рада

Теги: Новини України гроші Новини політики Нерухомість Верховна Рада Блок Петра Порошенка Опозиційний блок Народний фронт ВО Батьківщина Радикальна партія Самопоміч Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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