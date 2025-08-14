Ізраїль може розширити воєнну операцію в Секторі Гази, щоб знищити владу ХАМАСу. Посол наголосив, що визнання палестинської держави зараз лише посилить мотивацію терористів.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також В Ізраїлі відбулись масові протести проти намірів захопити весь Сектор Гази

Чи розширить Ізраїль операцію проти Гази?

Посол Бродський заявив, що протягом багатьох місяців тривали непрямі переговори про звільнення заручників з полону ХАМАС. Однак, на жаль, вони не дали результату. Через це Ізраїль розглядає можливість розширення військової операції в Секторі Гази.

Це вимушений крок потрібен для того, щоб визволити полонених та ліквідувати владу ХАМАСу.

Після 7 жовтня стало зрозуміло: ми не можемо жити поруч із ХАМАС на території, яку контролюють терористи,

– додав Бродський.

Крім того, дипломат розкритикував заяви Франції та інших держав про можливе визнання палестинської держави. Міхаель Бродський назвав це "незаслуженою нагородою для ХАМАСу".

За його словами, такі кроки лише посилять впевненість терористів у тому, що насильством можна досягти політичних цілей.

Посол зазначив, що Ізраїль намагається зменшити мотивацію терористів і донести світовій спільноті, що силовий тиск та атаки на цивільних не є способом вирішення конфліктів.

До слова, Ізраїль здійснив операцію проти Ірану, що ослабило його позиції та сприяло допомозі Україні. Стратегічний діалог між Ізраїлем і Україною щодо іранської загрози ще формується.