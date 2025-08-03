Ключові події 3 серпня: ситуація на фронті, втрати ворога, наслідки обстрілів, міжнародна підтримка України та політичні заяви – все це в хронології від 24 Каналу.
Читайте також Удари по Росії, справа про корупцію на дронах, атака по Корабелу: хронологія 1256 дня війни
Вночі 3 серпня Сочі та прилеглі райони були атаковані дронами, що призвело до пожежі на нафтобазі в Адлері. Мер Сочі підтвердив, що пожежу спричинило влучення безпілотника, але постраждалих немає. Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу, видиму з різних частин міста. Російський бомбардувальник Ту-22М3 уночі 3 серпня завдав ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва з Чорного моря, внаслідок чого зруйновано приватні будинки та пошкоджено інші помешкання.
Дрони атакували російські Сочі
Росія завдала ракетного удару по Миколаєву
Вночі 3 серпня Сочі та прилеглі райони були атаковані дронами, що призвело до пожежі на нафтобазі в Адлері.
Мер Сочі підтвердив, що пожежу спричинило влучення безпілотника, але постраждалих немає.
Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу, видиму з різних частин міста.
Російський бомбардувальник Ту-22М3 уночі 3 серпня завдав ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва з Чорного моря, внаслідок чого зруйновано приватні будинки та пошкоджено інші помешкання.