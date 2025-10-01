Терор ворога, Харків опинився під атакою: хронологія 1316 дня війни
Країна-агресорка Росія в ніч проти 1 жовтня знову тероризувала міста України та її населення. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 1 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Вночі Росія завдала ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району, уточнили в ДСНС. У Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2800 квадратних метрів. У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 квадратних метрів. У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, інформували в КОВА. Ворог атакував місто КАБами і балістикою, про що інформував мер Харкова Ігор Терехов. Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також пожежа спалахнула на одному із міських ринків. Станом на 03:15 відомо про 5 постраждалих
Харківщина була під масованою атакою
У Харкові пролунала серія вибухів
