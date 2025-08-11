Україна та Росія обмінюються ударами дронів: хронологія 1265 дня війни
Триває 1265 доба з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Окупанти продовжують терор мирного населення та докладають зусиль для захоплення нових територій.
Про ситуацію на фронті, міжнародній арені, головні новини України за поточну добу – читайте на 24 Каналі.
У російському Арзамасі вночі 11 серпня пролунало щонайменше п'ять вибухів внаслідок атаки невідомих дронів. Під удар міг потрапити Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна, що перебуває під санкціями. У ніч на 11 серпня дрони атакували Москву, пролунали вибухи, мер Собянін повідомив про збиття трьох дронів. Звуки прольоту та вибухів чули також у містах Раменське, Бронниці та селі Соф'їно.
Вибухи пролунали у російському Арзамасі
Москва опинилася під атакою БпЛА, там лунали вибухи
