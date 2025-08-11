Укр Рус
11 серпня, 06:37
Україна та Росія обмінюються ударами дронів: хронологія 1265 дня війни

Сергій Попович

Триває 1265 доба з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Окупанти продовжують терор мирного населення та докладають зусиль для захоплення нових територій.

Про ситуацію на фронті, міжнародній арені, головні новини України за поточну добу – читайте на 24 Каналі.

07:01, 11 серпня

Вибухи пролунали у російському Арзамасі

У російському Арзамасі вночі 11 серпня пролунало щонайменше п'ять вибухів внаслідок атаки невідомих дронів.

Під удар міг потрапити Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна, що перебуває під санкціями.

06:27, 11 серпня

Москва опинилася під атакою БпЛА, там лунали вибухи

У ніч на 11 серпня дрони атакували Москву, пролунали вибухи, мер Собянін повідомив про збиття трьох дронів.

Звуки прольоту та вибухів чули також у містах Раменське, Бронниці та селі Соф'їно.