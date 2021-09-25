Мы знаем это не понаслышке, потому что время от времени Россия пытается объявить украинский борщ – русским национальным блюдом. Нет ничего удивительного, что власти нашей страны пытаются застолбить украинское гражданство борща через ЮНЕСКО.

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Противостояния – не уникальны

Но в том и особенность, что такие противостояния не уникальны и происходят в самых разных уголках мира.

Перу и Чили

Например, Перу и Чили спорят о том, какая страна может считаться родиной картофеля. Когда испанцы в средние века прибыли в Южную Америку, то там не было нынешних государственных границ, а потому обе страны теперь сражаются за право первородства.

Между Перу и Чили и без того существовала напряженность, которая в XIX веке вылилась в войну. Нынешний спор – лишь продолжение политического.



Перу и Чили спорят, какая страна может считаться родиной картофеля / Фото Unsplash

Чили в качестве аргумента ссылается на поэму своего Нобелевского лауреата Пабло Неруды, посвятившего оду картофелю. Перу ссылается на исследования, что родоначальник картофеля был обнаружен именно на территории их страны.

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Впрочем, не картофелем единым – эти же 2 страны оспаривают право считаться родиной спиртного напитка "Писко".

Израиль и Ливан

Вот Израиль и Ливан спорят о том, какая из стран может считаться родиной хумуса. Оба государства объявили это блюдо из нутового пюре своим историческим наследием.

Бейрут даже пытался привлечь ЕС в качестве арбитра, требуя от Евросоюза признать хумус ливанским национальным достоянием. Правда, ЕС открестился от спора, заявив, что это кулинарное наследие всего Ближнего Востока.

Время от времени эти споры получают второе дыхание – каждая из стран периодически ставит рекорды по приготовлению огромных порций хумуса для "Книги рекордов Гиннеса".

Есть еще джолоф – блюдо из риса, популярное среди жителей стран Западной Африки, включая Сенегал, Гану, Гамбию, Сьерра-Леоне, Либерию и Камерун.

Разумеется, каждая страна считает свой рецепт приготовления блюда аутентичным и самым вкусным. Нужно быть очень дипломатичным в оценках, чтобы не спровоцировать в этом регионе случайно скандал на ровном месте.

Турция и Греция

Турция и Греция не могут поделить пахлаву – десерт из слоеного теста с орехами, пропитанный медом. Масла в огонь 9 лет назад подлил тогдашний президент США Барак Обама.



Барак Обама подлил масла в огонь / Фото Getty Images

На званом ужине в Белом Доме, посвященном дню независимости Греции, блюда для гостей готовила шеф-повар из Греции. После ужина она заявила, что президенту США особенно понравилась пахлава.

Это вызвало бурю негодования в турецких СМИ, которые сочли подобное заявление культурной экспроприацией.

Индия и Пакистан

Рис "Басмати" стал еще одним полем боя между Пакистаном и Индией. BBC пишет о том, что некоторое время назад Индия, обеспечивающая две трети поставок этого продукта в ЕС, потребовала от Евросоюза закрепить за ней уникальное географическое наименование.

Фактически, речь шла о том, что рисом "Басмати" после этого мог считаться лишь рис из Индии. Подобно тому, как коньяком может считаться напиток из одноименной провинции.

Но в том и особенность, что оставшуюся треть риса "Басмати" в Евросоюз поставляет именно Пакистан. Теперь ЕС оказался перед довольно сложным решением.

Армения и Азербайджан

Долму готовят в самых разных странах, причем рецепты могут отличаться довольно кардинально. Но полем боя она стала в и без того напряженных отношениях Армении и Азербайджана.

Азербайджанская долма в 2017 году была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, но это не поставило точку в ожесточенных спорах, а лишь подогрело их.

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В каждой подобной истории есть общая закономерность. Война за кулинарное наследство чаще всего происходит между теми странами, у которых и без того хватает поводов для вражды.

Потому вряд ли российские политики перестанут рассказывать о русском происхождении борща. Даже если ЮНЕСКО закрепит за борщом украинский статус, они продолжат использовать эту тему для троллинга. Ничего нового. Ничего удивительного.