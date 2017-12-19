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Вийшов перший трейлер "Вісім подруг Оушена": відео

15:10, сьогодні 809 Читать новость на русском
"Вісім подруг Оушена" / Кадр з відео

У мережі опублікували перший офіційний трейлер фільму "Вісім подруг Оушена". Це спін-офф до трилогії Стівена Содерберга "Вісім друзів Оушена".

Сюжет схожий на оригінальну кримінальну історію, але головні ролі будуть виконувати жінки.

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Головною у "банді" буде сестра Денні Оушена – Деббі (Сандра Буллок). Вона відсиділа п'ять років у в'язниці і після звільнення взялася на нову справу.

У стрічці також знімаються: Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Енн Хетеуей, Ріанна, Мінді Калінга, Сара Полсон і Аквафін.

Дивіться перший трейлер "Вісім подруг Оушена":

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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