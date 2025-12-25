Росіяни публікували відео з "захопленого КСП в Гуляйполі": що кажуть у Силах оборони Півдня

У мережі з'явилося відео, де росіяни нібито захопили командно-­спостережний пункт одного з українських підрозділів у центрі Гуляйполя у Запорізькій області. Сили оборони Півдня наразі проводять розслідування щодо цього.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин.

Яке відео про Гуляйполе публікували росіяни у мережі?

У мережі російські загарбники поширили відео, яке згодом поширилося по різних українських телеграм-каналах. На кадрах показані нібито полишений українськими військовими однієї з бригад ТРО контрольно-спостережний пункт, де буцімто залишилися робочі комп'ютери, документація та навіть телефон без пароля.

Повідомлялося, що ворог, імовірно, вперше за останні роки нібито захопив командний пункт батальйону. УП з посиланням на власні джерела писало, що ця подія могла статися 18 грудня.

Саме відео прокоментував для 24 Каналу речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Він зазначив, що за цим фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування.

Воно має встановити причини та передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація,

– розповів полковник.

Окрім того, за словами Волошина, буде також порушене провадження правоохоронними органами.

"За результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до цих подій. Ніхто і нічого не буде приховувати", – заявив речник Сил оборони Півдня України.

Варто зазначити, що у Силах оборони Півдня України у зведенні ввечері 25 грудня повідомляли, що на Гуляйпільському напрямку відбулось 6 бойових зіткнень в напрямку населених пунктів Гуляйполе та Добропілля.

