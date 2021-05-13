Неподалік Дніпра у селі Долинське розташована військова база ЗСУ. За кадастровим номером це державне майно, проте будівлі на її території – приватизували. Їх записали на дитину. В момент оформлення документів, хлопчику було лише 2 роки.

Відповідну інформацію розшукала журналістка з Дніпра. У власність військову базу дитина отримала у 2015 році.

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Що відомо про інцидент

Військова база на Дніпропетровщині належить Ярославу Віталійовичу Мархасіну.

Він – син місцевої судді Світлани Ніколайчук та колишнього заступника мера Дніпра Віталія Мархасіна.

Вартість об'єкта: 130 тисяч доларів.

У дніпровської журналістки виникло логічне питання – звідки у подружжя взялися гроші на придбання цієї ділянки.

Варто зазначити, що у законодавстві немає обмежень щодо віку для приватизації нерухомості. Тому дитина цілком може виступати власником квартири або земельної ділянки, пояснила юристка Тетяна Теглівець у коментарі 24 каналу.

У документах, які додала активістка до допису, є відповідь на запит, який вона надсилала у НАЗК.

В агентстві протидії корупції зазначили, що це не протизаконно, бо нерухомість не записана на суддю.

Тоді вона відправила ще один документ до військової прокуратури: там пообіцяли скерувати запит у ДБР.

Військову базу здають в оренду: деталі

У дописі Наталя Ешонкулова підкреслює, що зараз приватизована частина військової бази в Долинському здається в оренду. Про це їй особисто повідомив чоловік, якому пропонували орендувати територію. Він же зробив фото об'єкта зсередини: крім стін та наполовину складених металевих конструкцій там більше нічого нема.



Військова база зсередини / Фото фейсбук Наталі Ешонкулової

У кадастровому реєстрі військова база перебуває повністю у державній власності.

Юристка журналістки з'ясувала, що суддя та її чоловік "віджали" у держави лише капітальні споруди на території військової бази. Околиця біля неї навіть віддалено не схожі на стратегічний об'єкт: дороги потріскались та поросли травою.



Військова база у селі Долинське / Фото фейсбук Наталі Ешонкулової