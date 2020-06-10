Штурм висоти 307.4 під Санжарівкою Донецької області для багатьох окупантів виявився останнім. Зі складу ПВК "Вагнера" 11 громадян РФ було ліквідовано, а 2 танки і 2 бронеавтомобілі "Дозор" знищено.

У відеоблозі Informnapalm на 24 каналі зібрані дані і факти про російських найманців, чиї тіла для командування виявились дешевшими, ніж розірваний метал БМП-97.

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Російський "Дозор"

В інтернеті з'явилися перші фотографії БПМ-97 28 грудня 2014 року в модифікації броньованих розвідувально-дозорних машин для сухопутних військ – "Дозор". Тоді волонтери Informnapalm встановили, що російську техніку було зафіксовано в Луганську, на базі "Транспеле".



БМП-97 на Луганщині / Скриншот з відео

Пізніше вдалося знайти відео від 24 січня 2015 року, на якому "Дозор", БТРи та армійські вантажівки в супроводі державної інспекції безпеки дорожнього руху РФ (російською — ГИБДД) рухаються в напряму Ростова-на-Дону. На відео, ймовірно, потрапила колона техніки ПВК "Вагнера", яку перекидають на ротацію на базу в Молькіно Краснодарського краю. У кадр потрапив і автомобіль "Дозор" із бортовим номером 300, який раніше потрапив на фото в Луганську.

У червні 2018 з'явилося ще одне відео з телефону найманця ПВК "Вагнера". На 5 хвилині також видно російський автомобіль "Дозор". Воно зняте за 1 – 2 дні до штурму опорного пункту "Валера" під Санжарівкою у Донецькій області.



Російський автомобіль "Дозор" / Скриншот з відео

У травні 2018 року Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонних розмов найманців ПВК "Вагнера". У розпал боїв за Дебальцеве керівник вагнерівців, громадянин РФ, колишній офіцер спецназу Дмитро Уткін дає команду своєму підлеглому, громадянину РФ Сергію Ковальову: терміново евакуювати знищені ЗСУ сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувальні машини "Дозор".



Знищений "Дозор" / Скриншот з відео

"Дозори" є на озброєнні тільки в збройних сил РФ, тому сама можливість їхнього захоплення українськими військовими викликала паніку в командира "вагнерівців". З аудіоперехоплення стає зрозуміло, що Уткіна більше турбувала доля підбитої техніки, а не поранених та вбитих російських найманців.

На брифінгу голови СБУ була оприлюднена інформація про загиблих найманців ПВК "Вагнера" в боях за Дебальцеве 7 жовтня 2017 року.

Хто загинув з РФ під час штурму

Ми визначили 11 громадян Російської Федерації, яких вбили саме під час невдалого штурму висоти 307.4, опорний пункт "Валера" під Санжарівкою Донецької області:

Володимир Бурлаков,

Дмитро Дутов,

Андрій Єльмеєв,

Дмитро Загрубський,

Артур Івашин,

Андрій Кіптіков,

Іван Корольков,

Олександр Наваєв,

Олександр Румянцев,

Андрій Шрейнер,

Сансизбай Балмагамбетов.

Російські ЗМІ та медіаресурси підконтрольних Москві бойовиків "ЛНР" і "ДНР" 6 рік намагаються представити війну на сході України як "внутрішній громадянський конфлікт". Вони оминають незручні теми полонених та вбитих російських солдатів чи фіксацію сучасної російської військової техніки на Донбасі.

Гібридна війна — це не битви цілих фронтів та армій. На ділі Москва використовує не тільки кадрових солдатів і офіцерів, присутність яких на Донбасі не раз викривав InformNapalm. А й так звані "приватні військові компанії", які повністю підконтрольні російським спецслужбам і діють в інтересах Російської Федерації за кордоном. У

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Але коли доходить до прямого бойового зіткнення, то для російського командування важливіше евакуювати розбитий бронеавтомобіль "Дозор", ніж тіла російських громадян.