Військова техніка чи людські життя: на користь чого російське командування робить вибір
Штурм висоти 307.4 під Санжарівкою Донецької області для багатьох окупантів виявився останнім. Зі складу ПВК "Вагнера" 11 громадян РФ було ліквідовано, а 2 танки і 2 бронеавтомобілі "Дозор" знищено.
У відеоблозі Informnapalm на 24 каналі зібрані дані і факти про російських найманців, чиї тіла для командування виявились дешевшими, ніж розірваний метал БМП-97.
Цікаво Істерика росіян в ОБСЄ: чому дипломат РФ намагався зірвати виступ британського експерта
Російський "Дозор"
В інтернеті з'явилися перші фотографії БПМ-97 28 грудня 2014 року в модифікації броньованих розвідувально-дозорних машин для сухопутних військ – "Дозор". Тоді волонтери Informnapalm встановили, що російську техніку було зафіксовано в Луганську, на базі "Транспеле".
БМП-97 на Луганщині / Скриншот з відео
Пізніше вдалося знайти відео від 24 січня 2015 року, на якому "Дозор", БТРи та армійські вантажівки в супроводі державної інспекції безпеки дорожнього руху РФ (російською — ГИБДД) рухаються в напряму Ростова-на-Дону. На відео, ймовірно, потрапила колона техніки ПВК "Вагнера", яку перекидають на ротацію на базу в Молькіно Краснодарського краю. У кадр потрапив і автомобіль "Дозор" із бортовим номером 300, який раніше потрапив на фото в Луганську.
У червні 2018 з'явилося ще одне відео з телефону найманця ПВК "Вагнера". На 5 хвилині також видно російський автомобіль "Дозор". Воно зняте за 1 – 2 дні до штурму опорного пункту "Валера" під Санжарівкою у Донецькій області.
Російський автомобіль "Дозор" / Скриншот з відео
У травні 2018 року Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонних розмов найманців ПВК "Вагнера". У розпал боїв за Дебальцеве керівник вагнерівців, громадянин РФ, колишній офіцер спецназу Дмитро Уткін дає команду своєму підлеглому, громадянину РФ Сергію Ковальову: терміново евакуювати знищені ЗСУ сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувальні машини "Дозор".
Знищений "Дозор" / Скриншот з відео
"Дозори" є на озброєнні тільки в збройних сил РФ, тому сама можливість їхнього захоплення українськими військовими викликала паніку в командира "вагнерівців". З аудіоперехоплення стає зрозуміло, що Уткіна більше турбувала доля підбитої техніки, а не поранених та вбитих російських найманців.
На брифінгу голови СБУ була оприлюднена інформація про загиблих найманців ПВК "Вагнера" в боях за Дебальцеве 7 жовтня 2017 року.
Хто загинув з РФ під час штурму
Ми визначили 11 громадян Російської Федерації, яких вбили саме під час невдалого штурму висоти 307.4, опорний пункт "Валера" під Санжарівкою Донецької області:
- Володимир Бурлаков,
- Дмитро Дутов,
- Андрій Єльмеєв,
- Дмитро Загрубський,
- Артур Івашин,
- Андрій Кіптіков,
- Іван Корольков,
- Олександр Наваєв,
- Олександр Румянцев,
- Андрій Шрейнер,
- Сансизбай Балмагамбетов.
Російські ЗМІ та медіаресурси підконтрольних Москві бойовиків "ЛНР" і "ДНР" 6 рік намагаються представити війну на сході України як "внутрішній громадянський конфлікт". Вони оминають незручні теми полонених та вбитих російських солдатів чи фіксацію сучасної російської військової техніки на Донбасі.
Гібридна війна — це не битви цілих фронтів та армій. На ділі Москва використовує не тільки кадрових солдатів і офіцерів, присутність яких на Донбасі не раз викривав InformNapalm. А й так звані "приватні військові компанії", які повністю підконтрольні російським спецслужбам і діють в інтересах Російської Федерації за кордоном. У
Увага Підриваються беззахисні діти: як Росія вбиває мирних мешканців Донбасу – докази
Але коли доходить до прямого бойового зіткнення, то для російського командування важливіше евакуювати розбитий бронеавтомобіль "Дозор", ніж тіла російських громадян.