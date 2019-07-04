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      Військове радіо Армія ФМ продовжить мовлення на Донбасі

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      Військове радіо Армія ФМ продовжить мовлення на Донбасі
      Військове радіо Армія ФМ продовжить мовлення на Донбасі / 24 канал

      Нацрада з питань телебачення і радіомовлення продовжила дозвіл на мовлення військового радіо "Армія FM". Під будівлею Нацради зібралися кілька десятків активістів, серед них і військові, які прийшли підтримати українську радіостанцію.

      Раніше, 26 червня, Нацрада не зібралася на засідання, де мала продовжити дозвіл на мовлення на Донбасі радіо "Армія ФМ". Після цього командування та особовий склад Операції об'єднаних сил звернулися до членів Нацради України із закликом продовжити дозвіл на мовлення єдиній військовій радіостанції, повідомили на сторінці радіо у Facebook.

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      Вони аргументували свої вимоги тим, що в умовах гібридної війни з Росією українці на окупованих територіях повинні отримувати правдиву інформацію. Якраз цим і займається "Армія ФМ" на Донбасі та в анексованому Криму.

      Я вітаю радіо "Армія ФМ", а особисто Яну Холодну, яка доклала чимало зусиль, аби радіо надали ліцензію. Як я вже зазначав, це надзвичайно важливе рішення для Збройних сил, армії та ООС,
      сказав командувач Операції об'єднаних сил Олександр Сирський.

      Питання тимчасового дозволу для військового радіо "Армія ФМ", Нацрада мала розглянути ще у травні, проте протягом двох місяців не відбулося жодного засідання через відсутність кворуму. Сьогоднішнє засідання також могло бути зірване, адже один з членів Нацради – Олег Черниш – заявив, що він не ухвалюватиме жодних рішень. Проте згодом змінив свою думку і кворум було нарешті зібрано, тож вдалося ухвалити рішення про продовження тимчасових дозволів на мовлення.

      Дивіться відео: командувач ООС прокоментував продовження ліцензії радіо "Армія ФМ"

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі ЗМІ Олександр Сирський Війна
      Джерело: 24 канал
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