Йдеться про одноразову грошову допомогу (далі – ОГД) за часткову втрату працездатності або групу інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання, пов'язаного із захистом Батьківщини; ОГД при звільненні з полону; грошову допомогу за кожен рік перебування в полоні. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Який механізм отримання компенсації від Росії?

Постраждалі захисники і захисниці України можуть також у майбутньому отримати компенсацію від країни-агресора через механізм Міжнародного реєстру збитків.

Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) – це перший етап міжнародного механізму компенсацій за збитки, втрати та шкоду, завдані агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року. Реєстр збитків створено Україною разом із Європейським Союзом та ще 43 державами світу.

Подати заяву про компенсацію збитків, завданих війною, можуть, зокрема, фізичні особи (тобто українські військові та ветерани). Заява подається через комп'ютер/ноутбук на Порталі "Дія" (не через "Дію" в смартфоні). Для подання заяви знадобляться скан-копії всіх особистих документів і документів, що підтверджують отриману шкоду здоров'ю чи факт перебування в полоні. Також потрібен електронний цифровий підпис або Дія.Підпис.

Як подати заяву?

У реєстрі для фізичних осіб є 21 категорія заяв, із яких для постраждалих захисників і захисниць України можуть бути цікаві п'ять.

Заява "A2.3 Серйозні тілесні ушкодження" – для тих, хто втратив працездатність чи отримав групу інвалідності безпосередньо під час захисту Батьківщини. Для подання заяви в цій категорії знадобляться скан-копії УБД/посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, довідка ВЛК і висновки експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) з поміткою "ТАК. Пов'язано із захистом Батьківщини", довідка про обставини травми, виписки з лікарні.

Під час подання такої заяви передбачено самостійне визначення суми компенсації збитків від Росії. Доцільно керуватися урядовою постановою №975 від 25.12.2013, яка визначає розміри ОГД за втрату працездатності чи групу інвалідності, отримані безпосередньо при захисті Батьківщини. Наприклад, у 2026 році за ІІІ групу інвалідності, отриману під час захисту Батьківщини, передбачено ОГД у розмірі 832 тисячі гривень.

Для звільнених з полону є ціла низка категорій, щодо кожної з яких можна подати окрему заяву (і це важливо):

"A2.4 Сексуальне насильство";

"A2.5 Катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання";

"A2.6 Позбавлення свободи";

"A2.7 Примусова праця або служба".

Для подання заяви в цих категоріях знадобляться, зокрема, скан-копії УБД/посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, довідки з військових частин про факт перебування у полоні, довідки з СБУ про факт перебування у полоні та подальше звільнення з нього, довідки/виписки з лікарні з описом шкоди здоров'ю після перебування у полоні.

Категорія "A2.4 Сексуальне насильство" є специфічною, тому за наявності підстав для подання заяви за нею краще це робити самостійно.

Під час подання заяв колишніми полоненими передбачено самостійне визначення суми компенсації збитків від Росії. Тут доцільно керуватися згаданою вище урядовою постановою №975 від 25.12.2013.

Пам'ятаймо: Росія має понести максимальне покарання та максимальну відповідальність за свої злочини. Для цього ті злочини треба фіксувати, і Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) створений якраз для цього.