Це меседж: навіщо Білорусь проводить "вічні" навчання

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що протягом 2026 року відбудеться ще 3 види військових навчань, в яких армія країни візьме участь. Вони проходимуть в межах ОДКБ.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко, повідомивши, що до військових навчань долучиться Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Навчання країн ОДКБ: що вони хочуть показати?

Білоруський опозиціонер нагадав, що Організація Договору про колективну безпеку створювалась з задумом охопити пострадянські країни. Однак нині вона звужується, раніше Вірменія заморозила своє членство в ОДКБ. Тому кількість країн, яка долучається до таких спільних військових навчань, стає меншою. З його слів, це об'єднання поступово розвалюється.

Але все одно вони хочуть показати, що в них є військово-політичний союз з погляду на потенційну взаємодію, якщо хтось вирішить здійснити напад на державу-члена ОДКБ. Однак ніхто не планує ні в НАТО, ні в Україні це робити. Все з точністю навпаки,

– наголосив Латушко.

Зі слів білоруського опозиціонера, у такий спосіб (проведення військових навчань) Лукашенко показує, що тренує свою армію, що проводяться навчання і для представників тероборони в різних регіонах Білорусі. З початку року була раптова перевірка боєготовності (тривала до березня), потім тренування Західного військового округу, навчання із бойового застосування ядерної зброї, а згодом мобілізаційні навчання в Гродненській області. Крім того, постійно проходять територіальні.

Зараз вони продемонстрували плани ще трьох видів навчань у межах ОДКБ. Диктатори проводять такі тренування, думаючи, що їхні армії їх захистять, але я в цьому сумніваюся. Не думаю, що сьогодні білоруські військові дійсно готові вмирати й проливати кров за владу Лукашенка, який перебуває 32 роки у своєму кріслі,

– підсумував Латушко.

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