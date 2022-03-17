Відомо, що Велика Британія не погодилася на військове втручання в Україні. Проте вирішила допомогти зміцнити ресурси в сусідніх країнах НАТО.

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Крім того, інші члени НАТО також надали допомогу, аби посилити безпеку східного флангу Альянсу.

"Ми збираємося розмістити в Польщі зенітно-ракетну систему середньої дальності Sky Saber із близько 100 військовими, щоб запевнити: що ми стоїмо поруч із Польщею, захищаючи її повітряний простір від будь-якої подальшої агресії з боку Росії", – міністр оборони Британії Бен Воллес.

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