Генерал Сергій Кривонос пропонує дозволити військовим територіальної оборони зберігати зброю вдома, а не у військоматах чи відділках поліції. Адже це дозволить швидше реагувати на загрози та при потребі протистояти диверсійним групам.

Проте це не означає, що як тільки відповідний закон буде ухвалений, цю зброю "роздадуть з машин". Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу висловив генерал ЗСУ, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос.

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Генерал пояснив: люди повинні пройти відповідну перевірку та підготовку. Отримати зброю вони мали б тоді, коли їхнє приміщення буде обладнане сейфом та сигналізацією, відповідно до чинних законів України.

Є занепокоєння певних політсил, особливо представників ОП. Мовляв, ви що, зброю на руки? А хто буде відповідати? Шановні, а чого ви себе дурите? Хто відповів за 10 тисяч стволів у військових-зрадників, які залишилися в Криму? Ніхто,

– зауважив Кривонос.

Й додав: наразі офіційно на руках в українців на території країни поналд мільйон стволів. До того ж, не всі з 80 тисяч військових самооборони (саме таку попередню чисельність планують), будуть мати зброю.

"Це ж просто профанація та намагання зірвати процес. Політики не хочуть мати підготовлений та навчений народ, який спроможний сам себе захищати. Чим тупіший народ, чим більше він "забитий", тим простіше ним керувати", – наголосив генерал.

Чому зброя повинна зберігатися вдома

"Ми передбачаємо, що людина захищає себе, свій дім, свою вулицю, свій район або своє село. І знає свій район краще, ніж власну кишеню. І ніхто до неї просто так не прийде, тому що вона орієнтується краще. Вона навчена, чекає ворога у будь-який момент", – зазначив Кривонос.

Принцип, за яким зброя повинна зберігатися у військкоматах або безпосередньо у відділках поліції – це маячня. Адже ворог, який прийде на нашу територію, буде знати, де вона зберігається,

– пояснив він.

Тому противник завдаватиме удар саме туди. Натомість зберігаючи зброю вдома, а не в таких місцях, військові у потрібний момент зможуть зібратися та завдати удару у відповідь, вважає Кривонос.

Повне відео інтерв'ю з Сергієм Кривоносом: