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      Військові навчання Sea Breeze-2019 перейшли в активну фазу: фото, відео

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      Ворог активізувався в морі і його треба заблокувати аби він не продовжував свої агресивні дії. Саме такий сценарій відпрацювали українські військові та армійці країн НАТО.

      Було це напередодні у рамках міжнародних навчань Sea Breeze-2019. Літаки, гвинтокрили та наземна техніка – було залучено все.

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      Під час навчань штурмовики злітали з військового аеродрому Кульбакіно та брали курс в бік моря. Вони бомбардували цілі, на які літаки навела розвідка.

      В нас повинна бути комунікація. Ми повинні робити все за стандартами. Тому, у повітрі, на землі та на суші ми повинні вміти працювати однією командою,
      – заявив контр-адмірал ВМС ЗСУ, керівник навчань від української сторони Олексій Неїпапа.

      Водночас інші військові здіймали у повітря транспортну авіацію. АН-26 – головні "робочі коні" військово-морських сил України.

      ан 26 sea breeze
      Військово-транспортний АН-26

      Цього разу вони мали перекинути в гарчу точку рятувально-пошукову групу, яка має знайти постраждалих, надати їм першу допомогу, забезпечити евакуацію.

      Ан-26 у складі ВМС виконує розвідку, виконує десантування групи РПГД. Та перевезення особового складу, вантажів. А щодо конкретно ВМС – то це – розвідка,
      – зазначив штурман літака АН-26 Олександр.

      В район виконання бойових завдань виходили українські та американські пілоти, щоправда, техніка кардинально різниться. Американські військові для пошуку підводних човнів використовували літак-розвідник "Боїнг" Шостого флоту ВМС США.

      боїнг сша нато
      Американський літак-розвідник "Боїнг"

      Керівник навчань від американської сторони, капітан першого рангу Метью Ліман бере участь у Sea Breeze-2019 вже втретє. Каже, на власні очі бачить, як змінюється рівень українських військових.

      Я вважаю, ключове, на чому вам треба сфокусуватися – це не кількість літальних апаратів, а професіоналізм ваших пілотів. У вас є дуже висококваліфіковані авіатори в українських військово-повітряних силах. Я дуже вражений їх професіоналізмом та навичками пілотування,
      – наголосив капітан першого рангу, керівник навчань Sea Breeze-2019 від американської сторони.

      Цьогоріч міжнародні військові навчання Sea Breeze-2019 триватимуть до 12 липня. Військові відпрацьовують сценарії, максимально наближені до реалій російсько-української війни. Щоби додатково озброїти знаннями наших захисників.

      Хто бере участь у навчаннях?

      Від ВМС ЗС України у навчаннях беруть участь фрегат "Гетьман Сагайдачний", середній десантний корабель "Юрій Олефіренко", морський транспорт "Горлівка", судно розмагнічування "Балта", морське водолазне судно "Нетішин", артилерійський катер "Скадовськ", малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Ужгород", санітарний катер "Сокаль".Окрім того, задіяні дев’ять кораблів та катерів морської охорони Державної прикордонної служби України.

       

       

      Країни-партнери в морському компоненті навчань представлені есмінцем "Карні" від ВМС США, есмінцем "Дункан" від Великої Британії, патрульним катером "Очамчире" від Грузії, фрегатом "Торонто" від Канади, фрегатом "Р. Фердінанд", а також корветами "Себастьян" і "Ластунул" від Румунії, фрегатом "Тургутрейс" від Туреччини та корветом "Бодри" від Болгарії.

      Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. Цьогоріч навчання почалися 1 липня.

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      Теги: Новини України НАТО Новини Миколаєва Новини США
      Джерело: 24 канал
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