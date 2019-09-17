Військовим-контрактникам у Львові платитимуть по 25 тисяч гривень: обов'язкові умови

Контрактникам відтепер будуть виплачувати одноразову грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень. Проте йдеться лише про львів'ян і тільки у випадку підписання контракту щонайменше на три роки. Виплати запроваджують, аби підтримати українських військових, які боронять країну на Донбасі.

Так, Сергію – 19, і ще не так давно він не дуже цікавився військовою справою, проте все змінила російсько-українська війна.

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Тепер Сергій може стати частиною війська і отримати додатковий бонус – 25 тисяч гривень.

За яких умов військові отримають гроші? Такою одноразовою допомогою у Львові хочуть підтримати військових, які починають служити або продовжують свій контракт. Стосується це тих, хто зголосився захищати нашу країну з червня цього року. Також важливо, аби термін дії контракту був не менше 3 років.

Важливо! Уряд збирається закласти 245,8 мільярда гривень для забезпечення оборони та безпеки країни у 2020 році.

Аби підписати контракт, Сергію спершу треба пройти медкомісію. Обстежують хлопця ретельно, адже він подався у десантники, а там підвищені фізичні вимоги.

Тож, незабаром Сергій отримає новий статус – військовослужбовець Збройних сил. З початку цього року у Львові до війська вже долучились 219 людей.



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