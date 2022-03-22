Є єдиний шлях, як миротворчі війська можуть увійти в нашу державу. Про нього в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Яким є єдиний шлях

За його словами, ввести війська можуть якісь нейтральні країни:

або за домовленістю сторін;

або за мандатом Організації Об'єднаних Націй.

Це єдиний шлях отримати миротворчі війська за мандатом ООН для того, щоб зупинити цю війну,

– наголосив Жданов.

Він зауважив, що ООН сьогодні неспроможна на ухвалення схожих рішень. Адже Росія є постійним членом і має право вето.

"Вони навіть не дозволяють ставити на порядок денний тему України в засідання Ради безпеки ООН", – додав військовий експерт.

Жданов сказав, як миротворчі війська можуть увійти в Україну: дивіться відео