Військовий літак розбився у Сербії, є жертви: відео
У Сербії 25 вересня розбився військовий літак МіГ-21. Трагедія сталася біля села Брасіна неподалік міста Мали Зворнік. За неофіційними даними, один пілот загинув, доля іншого – наразі невідома.
Очевидці катастрофи зазначають, що пілоти не встигли катапультуватися. Постраждав внаслідок інциденту також місцевий житель, на подвір'я якого впав літак. Чоловіка з опіками госпіталізували до лікарні у Лозниці. Про це повідомляє RTS.
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У лікарні розповіли, що надавати допомогу постраждалому довелося у реанімації. Він отримав ураження грудної клітки, голови та рук.
Трагедія сталася близько 9 ранку, коли літак виконував плановий політ.
Що кажуть у міноборони Сербії
- У міністерстві оборони Сербії заявили, що перед польотом літак пройшов належний огляд.
- Жодних технічних неполадок тоді нібито не виявили.
- Обставини катастрофи з'ясовують.
- На місці катастрофи прибули міністр оборони Сербії Александар Вулін та начальник Генштабу генерал Мілан Мойсилович.
Військовий літак розбився у Сербії, дивіться відео: