У Сербії 25 вересня розбився військовий літак МіГ-21. Трагедія сталася біля села Брасіна неподалік міста Мали Зворнік. За неофіційними даними, один пілот загинув, доля іншого – наразі невідома.

Очевидці катастрофи зазначають, що пілоти не встигли катапультуватися. Постраждав внаслідок інциденту також місцевий житель, на подвір'я якого впав літак. Чоловіка з опіками госпіталізували до лікарні у Лозниці. Про це повідомляє RTS.

Зауважте Під Москвою розбився літак, є загиблі: фото

У лікарні розповіли, що надавати допомогу постраждалому довелося у реанімації. Він отримав ураження грудної клітки, голови та рук.

Трагедія сталася близько 9 ранку, коли літак виконував плановий політ.

A Serbian MiG-21, serial number 16185 has crashed this morning somewhere in Serbia. pic.twitter.com/3IMU1PDYaj — Intel Air & Sea (@air_intel) September 25, 2020

Що кажуть у міноборони Сербії

У міністерстві оборони Сербії заявили, що перед польотом літак пройшов належний огляд.

Жодних технічних неполадок тоді нібито не виявили.

Обставини катастрофи з'ясовують.

На місці катастрофи прибули міністр оборони Сербії Александар Вулін та начальник Генштабу генерал Мілан Мойсилович.

Військовий літак розбився у Сербії, дивіться відео: