Українцям та громадянам ще 25 країн закрили вхід до військового музею в Німеччині

Військовий музей Бундесверу в німецькому Кобленці обмежив вхід для громадян 26 країн, які Берлін вважає "ризиковими для безпеки". До закладу масово не пускають відвідувачів.

Під забору відвідування потрапили також Росія, Білорусь, Іран, Пакистан та інші країни. Про це пише Радіо Свобода.

Що відомо про те, що українцям заборонили вхід до музею в Німеччині?

Військовий музей Бундесверу в німецькому місті Кобленц запровадив обмеження на вхід для громадян 26 країн, які, за класифікацією німецької влади, можуть становити "потенційний ризик для безпеки". Заборона діє вже кілька тижнів, однак широкого розголосу набула після інциденту з українською відвідувачкою, яку не пустили до музею разом із дитиною.

За даними музею, відвідувачі зобов'язані пред'являти документи на вході, а обмеження пов'язані з тим, що заклад має статус військового об'єкта та розташований у зоні безпеки Бундесверу. Частина експозиції включає нероззброєну техніку, що також впливає на режим доступу.

У списку країн, громадянам яких заборонено вхід, за даними медіа, фігурують Росія, Україна, Білорусь, Іран, Пакистан, Молдова, Афганістан, а також держави Кавказу та Центральної Азії. Офіційних детальних пояснень щодо критеріїв такого переліку німецька влада не надає.

Представники музею зазначають, що обмеження не є їхнім власним рішенням, а випливають із вимог безпеки, встановлених Міністерством внутрішніх справ Німеччини. Водночас працівники визнають, що ситуація створює труднощі в роботі з відвідувачами. Після запровадження правил у мережі з'явилися численні скарги, зокрема від туристів, які повідомляють про конфлікти на вході.

У березні одна з українок поділилася враженнями від ситуації, заявивши, що була "шокована" відмовою у вході через громадянство. Вона також стверджувала, що під час конфлікту охоронець нібито погрожував їй зброєю. У музеї у відповідь заперечили ці звинувачення та заявили, що працівники служби охорони не погрожують відвідувачам зброєю.

Чому саме українцям заборонили вхід до німецького військового музею?

За офіційною інформацією музею, вхід для громадян України до Музею збройних сил у Кобленці (WTS) обмежили з міркувань військової безпеки та захисту оборонних технологій.

Музей офіційно є не лише виставковим простором, а й науково-дослідною колекцією Бундесверу, яка розташована на території діючих військових казарм у зоні спеціального режиму безпеки. Обмеження запроваджені відповідно до німецького Закону про перевірку безпеки (SÜG). Саме на його основі формується перелік держав, громадяни яких вважаються такими, що потребують додаткового контролю з боку контррозвідки або можуть становити потенційні ризики для військових об’єктів.

До цього списку потрапила й Україна разом із низкою інших країн, пов'язаних із геополітичними конфліктами або підвищеними безпековими ризиками. У Бундесвері пояснюють, що частина експонатів музею не була повністю демілітаризована, а сама колекція містить військову техніку, системи зв'язку та окремі технологічні розробки, доступ до яких регулюється спеціальними правилами. Саме тому для відвідувачів діють жорсткі вимоги щодо перевірки документів і допуску на територію об'єкта.

Що відомо про військовий музей у Кобленці?

Військово-технічний музей у Кобленці – є однією з найбільших військово-технічних виставок у Європі та безпосередньо підпорядковується Бундесверу. Його створили у 1961 – 1962 роках як спеціальну навчальну колекцію для військових інженерів і фахівців з озброєння, а у 1982 році музей переїхав до сучасного комплексу в Кобленці.

Експозиція займає понад 7 200 квадратних метрів і розміщена на п'яти поверхах та у великому ангарі. За роки існування музей відвідали понад мільйон людей. Колекція налічує близько 30 тисяч експонатів, серед яких – танки та бронетехніка різних епох, літаки, гелікоптери, безпілотники, артилерійські системи, стрілецька зброя, уніформа та оптичне обладнання.

Окрему цінність становлять системи зв'язку, прилади нічного бачення, а також колишні секретні розробки НАТО та інших держав. Через те, що частина техніки та обладнання не була повністю демілітаризована, музей офіційно вважається об'єктом військової безпеки, а доступ до нього регулюється спеціальними правилами Бундесверу.

