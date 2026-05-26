Відбулось технологічне диво, – у бригаді "Ахіллес" розкрили, що змінило ситуацію на фронті

Ситуація на фронті зараз значно краща для України, ніж була ще 8 місяців тому. Сили оборони отримали додаткові можливості, і в окупантів тепер значно більше проблем.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що ще 8 місяців тому ситуація на полі бою була вкрай складною. Станом на зараз можна говорити про певне "технологічне диво". Сили оборони здобули ті можливості, які роблять вкрай боляче росіянам.

Дивіться також Сили оборони зачищають Куп'янськ і Степногірськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що змінилося за останні місяці?

За словами Федоренка, послідовний розвиток усіх проєктів з початку повномасштабної війни привів до того, що зараз Україна отримала додаткове фінансування та різні важливі партнерства, які дають можливість отримувати якісні безпілотники за відносно дешевою ціною.

Додатково у нас зросла "рука впливу", по якій ми можемо діставати своїми вогневими засобами. За останні 8 місяців Росія отримала безпрецедентну кількість ударів українськими безпілотниками, що створює проблеми російському ВПК та економіці загалом,

– зауважив Федоренко.

Не менш важливо що зараз Сили оборони мають можливість бити по логістиці ворога на оперативному рівні. Йдеться про відстань від 70 до 150 – 200 кілометрів від лінії зіткнення.

Зверніть увагу! Російські військові блогери занепокоєні тим, що українські військові мають можливість працювати дронами аж у Маріуполі. Це приблизно 160 кілометрів від лінії фронту.

50 тисяч уражених окупантів за місяць – це реально

Як наголосив Федоренко, втрати Росії на війні перевищують поповнення вже 5 місяць поспіль. Паралельно Сили безпілотних систем посилено розвиваються. Якщо кожен бойовий екіпаж буде в середньому вибивати по 10 окупантів знищеними або важкопораненими за місяць, то Сили оборони вийдуть на цифри у 50+ тисяч.

Якщо говорити про результативність флагманської бригади "Птахи Мадяра", то у них на один екіпаж припадає 30 росіян на місяць. Бригада "Ахіллес" забезпечує 15,5 окупантів на місяць на екіпаж. Ми суттєво перевиконуємо норми. У нас Сили безпілотних систем складають 2,5% від усього війська. Ми забезпечуємо 35% уражених цілей на полі бою. Зрештою чим більше у нас технологій – тим менше буде окупантів,

– зауважив військовий.

Зараз ситуація на полі бою свідчить про те, що росіянам не вдається реалізувати свої завдання. Крім цього, вийти на адміністративні межі Донецької області упродовж цього літа – неможливо.

Доблесть українського солдата на 5 році війни перебуває на високому рівні. Війна – дуже складна річ. І психологічно, і фізично. Український солдат щоденно робить подвиг на полі бою за підтримки свого народу,

– наголосив Федоренко.