Військовий, що підірвався на Донбасі, потребує кількох операцій: що відомо
Двоє українських військових підірвались на автомобільній розливній станції у зоні проведення ООС 6 вересня. Один з них помер наступного дня. Інший – перебуває у важкому стані та потребує кількох операцій.
Військовий отримав 40% опіків тіла
Військовослужбовець отримав близько 40% опіків тіла. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
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Він отримав поранення, зараз перебуває у Дніпрі в місцевому опіковому центрі. Наразі відомо, що у нього 40% опіків тіла, більше постраждало обличчя. Стан важкий, стабільний,
– зазначили в пресслужбі.
Наразі триває службове розслідування, фахівці повинні встановити, на якій вибухівці підірвались військові.
Головне про трагічний інцидент біля Новгородського
- У районі Новгородського на Донеччині 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14.
- У результаті два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень.
- 7 вересня один із них помер у лікарні. Ім’я загиблого – Руслан Волков. Він служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.