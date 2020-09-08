Двоє українських військових підірвались на автомобільній розливній станції у зоні проведення ООС 6 вересня. Один з них помер наступного дня. Інший – перебуває у важкому стані та потребує кількох операцій.

Військовий отримав 40% опіків тіла

Військовослужбовець отримав близько 40% опіків тіла. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Важливо Підрив авто українських воїнів на Донбасі: вiдомо ім'я загиблого морпіха

Він отримав поранення, зараз перебуває у Дніпрі в місцевому опіковому центрі. Наразі відомо, що у нього 40% опіків тіла, більше постраждало обличчя. Стан важкий, стабільний,

– зазначили в пресслужбі.

Наразі триває службове розслідування, фахівці повинні встановити, на якій вибухівці підірвались військові.

Головне про трагічний інцидент біля Новгородського

У районі Новгородського на Донеччині 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14.

У результаті два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень.

7 вересня один із них помер у лікарні. Ім’я загиблого – Руслан Волков. Він служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

Що відомо про загиблого Руслана Волкова? Руслан Волков був вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216. Народився захисник 4 січня 2000 року.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу