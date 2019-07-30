У Пакистані військовий літак впав на мирних жителів. Трапилося це вночі з 29 на 30 липня. Внаслідок авіатрощі вже загинули 19 людей.

Трагедія сталася в житловому районі міста Равалпінді, повідомляє BBC.

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Літак впав на житлові будинки. Почалася сильна пожежа, що охопила кілька будівель.

Серед загиблих спочатку були лише ті, хто перебував у повітряному судні – вісім пасажирів і два пілоти. Згодом – у зв'язку з тим, що літак впав на будинки – кількість жертв почала рости. Наразі відомо про 19 загиблих.

За даними місцевих ЗМІ, літак розбився під час навчальних польотів.

Відео BBC: військовий літак впав на мирних жителів у Пакистані

Відео: пожежа після авіатрощі літака в Пакистані