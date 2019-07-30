09:58
30 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін у пошуках дна. Газманов рятує Сибір
      Вєсті Кремля
      21:23, 29 липня
      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:01, 29 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Військовий літак впав на мирних жителів у Пакистані: відео

      676 Читать новость на русском
      Авіатроща у Пакистані призвела до смерті 19 людей
      Авіатроща у Пакистані призвела до смерті 19 людей / Screenshot з BBC

      У Пакистані військовий літак впав на мирних жителів. Трапилося це вночі з 29 на 30 липня. Внаслідок авіатрощі вже загинули 19 людей.

      Трагедія сталася в житловому районі міста Равалпінді, повідомляє BBC.

      Читайте також: Американські бойові літаки здійснили розвідувальний політ біля окупованого Криму

      Літак впав на житлові будинки. Почалася сильна пожежа, що охопила кілька будівель.

      Серед загиблих спочатку були лише ті, хто перебував у повітряному судні – вісім пасажирів і два пілоти. Згодом – у зв'язку з  тим, що літак впав на будинки – кількість жертв почала рости. Наразі відомо про 19 загиблих.

      За даними місцевих ЗМІ, літак розбився під час навчальних польотів.

      Відео BBC: військовий літак впав на мирних жителів у Пакистані

      Відео: пожежа після авіатрощі літака в Пакистані

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 30 липня: по всій країні спеку згасять літні зливи
      сьогодні
      4944
      Теги: Жертви авіація Пакистан
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий уряд: коли і як Україні оберуть міністрів
      сьогодні , 09:30 Новий уряд: коли і як Україні оберуть міністрів
      1539
      Sea Breeze-2019: як пройшли спільні військові навчання в Україні
      сьогодні , 08:40 Sea Breeze-2019: як пройшли спільні військові навчання в Україні
      Повернись живим 513
      Як НАЗК співпрацює з недоброчесними суддями: шокуючі факти
      29 липня , 23:00 Як НАЗК співпрацює з недоброчесними суддями: шокуючі факти
      Роман Маселко 850
      Море за колючей проволокой и мусор после парада: новости Крымнаша
      29 липня , 22:00 Море за колючей проволокой и мусор после парада: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      29 липня , 21:30 З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      Світлана Попова 64211
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук