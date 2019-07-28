Американські бойові літаки здійснили розвідувальний політ біля окупованого Криму

Узбережжя Криму та акваторію Чорного моря у суботу, 27 липня, промоніторили два американських військових літаки із розвідувальною місією.

Boeing P-8A Poseidon вилетів з бази Сігонелла (Сицилія, Італія), а Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) – з грецького острова Крит (авіабаза Суда-Бей). Про це повідомив моніторинговий ресурс PlaneRadar у Twitter.

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Boeing P-8A Poseidon, літак Військово-морських сил США з бортовим номером 169004, патрулював чорноморське узбережжя Криму.

А літак радіоелектронної розвідки ВМФ США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511 пролітав навіть за 32 кілометри від Севастополя.

Що це за літаки?

Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак. Загалом літак багатоцільовий, але головне його призначення – знаходити та знищувати підводні човни противника. Також часто застосовують для розвідки. На борту може мати до 9 тонн зброї (авіаційні бомби, торпеди, підводні міни тощо).

Lockheed ЕР-3Е – базовий літак американської патрульної авіації. Першочергове завдання – розвідка, а також протичовнова та протикорабельна боротьба.

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Американські бойові літаки поблизу берегів окупованого Криму здійснюють польоти регулярно, аби США та НАТО не втрачали розуміння оперативної ситуації в регіоні та могли адекватно зреагувати в разі ескалації агресії з боку Росії.