Військово-морські сили ЗСУ потопили прикордонний корабель ФСБ Росії "Ізумруд"

Військово-морські сили ЗСУ провели успішну операцію біля Новоросійська. В результаті – спецслужби Росії втратили прикордонний корабель "Ізумруд".

Про це 14 липня повідомили ВМС ЗСУ.

Деталі операції зі знищення корабля

Українські військові моряки відпрацювали по прикордонному сторожовому кораблю 2-го рангу ФСБ Росії "Ізумруд". Удару завдали із застосуванням морського безекіпажного комплексу Sargan-3000.

За даними ВМС ЗСУ, внаслідок ураження серед екіпажу російського корабля є загиблі та поранені.

Саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці,

– нагадали військові.

Довідка. ПСКР "Ізумруд" спустили на воду у 2014 році. Він був обладнаний вертолітним майданчиком, мав довжину 62,5 метра, водотоннажність близько 630 – 750 тонн і міг розвивати максимальну швидкість до 27 вузлів.