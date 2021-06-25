Одна з перших його справ ще в НАБУ стосується екснардепа Миколи Мартиненка. Це – перший успішний кейс міжнародної співпраці України з іноземними правоохоронцями.

Читайте також "Джо Байден" та Татаров: один підпис показав, що кібербезпека України під загрозою

Потім Семак виграв конкурс в САП, де вже як прокурор успішно займався справами:

короля контрабанди Вадима Альперіна;

депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка;

ексочільника поліції Одещини Дмитра Головіна.

Він також подався на конкурс, щоб очолити Антикорупційну прокуратуру. Відмінно пройшов конкурсні тести і перейшов на етап співбесід.

Семак заявив про відмову від конкурсу на посаду керівника САП через діїі комісії

Однак вже там заявив членам комісії про відмову продовжити участь у конкурсі. В знак протесту проти несправедливого відхилення комісією кандидатур його колег раніше. Я дуже хочу, щоб ви прочитали частину заява Ігора Семака до комісії. Це повні гідності слова справжнього і майданівця, і правоохоронця.

"В ході проведення співбесід стало очевидним, що окремі члени комісії діють свавільно та не керуються жодними об'єктивними й передбаченими критеріями. Участь у співбесідах вже взяли низка кандидатів з переліку чинних співробітників САП і НАБУ. Рішення комісії про визнання їх недоброчесними прийняті з надуманих приводів і несправедливо. Прикро, що мовиться про чесних, відданих, добросовісних службовців, які тяжко працюють на благо суспільства в складних умовах. Члени комісії почати вдавати з себе моральних чи інакших авторитетів, не маючи для цього ні правових, ні фактичних підстав", – зазначив він.

Я пишаюся такими людьми. Я щасливий, що після Революції Гідності в Україні з'явився прошарок правоохоронців з гідністю. До речі, поранення в живіт гранатою Семак отримав 18 лютого 2014 року.

Наступного дня, 19 лютого, тодішній заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олег Татаров заявляв: "У декого з загиблих є поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що постріли робили люди, які були серед мітингувальників".

Заява Татарова про подій на Майдані: відео

Я вже розповідав, кого Татаров хотів би бачити в кріслі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та як намагатиметься провести це рішення через контрольовану частину комісії від Верховної Ради.

Раніше контрольовані прокурори та своя генпрокурорка злили справу заступника Єрмака щодо крадіжки 81 мільйона на квартирах нацгвардійців. Саме тому Татаров і такі як він бояться отримати чесного голову САП.

Зверніть увагу Прокурори САП працюють на Татарова: як Зеленський захищає свого "свинарчука"

Загалом це просто кінематографічна історія. Під час Революції Гідності беркутівська граната ледь не вбила Семака, він вижив і пішов в НАБУ й САП змінювати Україну. Йому це класно вдавалося і він претендує на ще більше повноважень для ще більших змін.

Семак підніметься і повний гідності змінюватиме країну далі

І тепер контрольовані Татаровим члени комісії збивають його і таких як він. Ігор Семак як і тоді, під час Революції Гідності, підніметься і повний гідності змінюватиме країну далі. Бо такі як він – це про майбутнє України, а такі як Татаров – про минуле.

Питанням залишається, чий бік обере Володимир Зеленський:

Татарова, який прислужувався режиму Януковича;

людей, які пройшли Майдан і втілюють його цінності в реальній роботі.

А вибір президенту доведеться зробити продовж найближчих 10 днів. Саме стільки часу в нього є на розгляд петиції про звільнення заступника керівника Офісу Президента.