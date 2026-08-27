Глава зовнішньої розвідки Росії Наришкін підтвердив зустріч з директором ЦРУ Реткліффом

Керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін підтвердив зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом, яка відбулася під час його візиту до Росії 25 серпня. За словами Наришкіна, сторони обговорили низку питань у межах компетенції розвідувальних служб, однак подробиць переговорів він не розкрив.

Про це Наришкін розповів у коментарі для російських засобів масової інформації.

Що відомо про деталі переговорів?

Російський посадовець наголосив, що такі діалоги є нормальним явищем для міжнародних відносин.

Зустрічі спецслужб різних країн – звичайна практика,

– зазначив Наришкін.

Під час переговорів Наришкін і Реткліфф обговорили низку питань, що належать до компетенції розвідувальних служб. Водночас глава російської СЗР не розкрив деталей розмови, назвавши цю сферу "делікатною й особливою".

Нагадаємо, за даними Politico, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви 25 серпня попередив російських посадовців про неприпустимість подальшої ескалації проти союзників США по НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви.

Водночас президент США Дональд Трамп назвав поїздку глави ЦРУ "напіврутинною" та заперечив, що її головною метою було переконати Кремль не випробовувати рішучість НАТО, визнавши лише, що візит був пов'язаний із прагненням завершити війну Росії проти України.

У Кремлі зі свого боку заявили, що Реткліфф прибув до Москви для контактів між американськими та російськими спецслужбами.

Варто зазначити, що попередній відомий візит очільника ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року. Тоді директором агентства був Вільям Бернс, який за дорученням президента Джо Байдена зустрічався з Володимиром Путіним та його найближчим оточенням, намагаючись застерегти Кремль від повномасштабного вторгнення в Україну та попередити про можливі наслідки такого рішення.