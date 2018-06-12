Визначили найпотужніший смартфон у світі

11 червня на популярному бенчмарку Geekbench провели тестування флагманського смартфону від Asus – ROG Phone. Це перший чи не єдиний у світі телефон, адаптований для ігор.

Про це пише GSM Arena.

Так, ROG Phone набрав в багатоядерному режимі 9534 бали, що на 400 балів більше, ніж у попереднього лідера Xiaomi Mi MIX 2S.

Читайте також: Ідеальний для геймерів: Asus представила потужний смартфон ROG Phone: характеристрики

У сімку лідерів за потужністю також увійшли OnePlus 6, HTC U12 +, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 і Samsung Galaxy S9 +. Для порівняння флагман Samsung набрав всього 8349 балів.

Окрім того, Asus ROG Phone обійшов конкурентів і у рейтингу продуктивності на 4 – 13%.

Asus ROG Phone: огляд