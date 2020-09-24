На курс гривні може впливати збільшення активності імпортерів, проте загалом його штовхає психологічний фактор. Який іідбувається під тиском проблем, які є в України у співпраці із західними партнерами.

Перш за все замороження співпраці з МВФ створює негативні очікування, які штовхають курс тільки в одному напрямку. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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За його словами, Кирилу Шевченку довелося все пояснювати, бо учасники ринку побачили, що Національний банк сприяв процесу заниженню курсу. Зараз НБУ стверджує, що це людський фактор та результат звільнення кількох працівників, які відповідали за валютну політику.

Раніше Національний банк України звинуватили в зумисному заниженні курсу гривні. Мовляв, таку вказівку новому керівництву регулятора дали в державній владі, аби курс відповідав державному бюджету.

"Зараз у нас є проблеми та сумніви у довготривалій економічній стабільності через те, що влада відштовхує Україну від наших західних партнерів. Це створює проблеми з МВФ, а МВФ завжди був гарантом у макрофінансовій стабільності", – повідомив Сергій Фурса.

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Інвестиційний банкір зазначив, що це питання великого ризику, як і бюджет на наступний 2021 рік. В цей час дуже важко рекомендувати переходити в гривню, бо це перше, що страждає, коли в Україні йде удар по макрофінансовій стабільності.

Дивіться повне відео з Сергієм Фурсою на 24 каналі: