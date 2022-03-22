Про це інформує військова адміністрація столиці, зазначаючи, що ситуація у Києві та на рубежах залишається складною, але контрольованою.

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Що відомо про обстріл Оболонського району

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва, внаслідок ворожого обстрілу, зайнялася вантажівка та дві будівлі.

Одна людина загинула, троє отримали поранення. Завдяки діям сил Протиповітряної оборони вдалося збити ракету, яка могла уразити інші обʼєкти міста,

– пишуть у КМВА.

Повідомлення про обстріл надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10. Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС.

Кадри з місця подій – Відео ДСНС

Водночас у Військовій адміністрації Києва ще раз закликали мешканців Києва не використовувати відеофіксатори, знімати військові об‘єкти, пересування техніки та результат обстрілів.