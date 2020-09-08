Влада Судану оголосила свою країну зоною стихійного лиха та запровадила на 3 місяці надзвичайний стан на всій території. Сезонні дощі в сусідній Ефіопії спричинили підняття рівня води в річці Ніл майже на 18 метрів.

Як повідомило інформаційне агентство США Associated Press, через потужну повінь у Судані запровадили надзвичайний стан. Влада оголосила країну зоною катастрофи після того, як стихія забрала життя щонайменше 100 людей та затопила понад 100 тисяч будинків, починаючи з кінця липня 2020 року.

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Таке рішення прийняли 4 вересня за результатами засідання Ради оборони і безпеки країни, яку очолює вищий урядовий чиновник, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Сезонні дощі в сусідній Ефіопії спричинили підняття рівня води в річці Ніл майже на 18 метрів. Міністерство зрошення Судана заявило, що це рекордний показник за століття. За останні 2 тижні значно постраждала столиця країни Хартум. Жителі кількох районів встановили барикади, щоб захистити свої домівки від води. Метеорологи ствердили, що ситуація може погіршитися упродовж найближчих тижнів, оскільки дощі прогнозують до кінця вересня.

Мій будинок зруйновано, як і більшість домів в нашому районі. Люди змушені спати просто неба,

– сказав місцевий житель Судану Абделла Хусейн.

Міністерство заявило, що рівень води в Блакитному Нілі вищий, ніж рівень повені 1988 року, який зруйнував десятки тисяч будинків у кількох частинах Судану та перемістив понад мільйон людей. Гуманітарне агентство ООН попередило, що, як очікується, ситуація погіршиться упродовж найближчих тижнів, оскільки дощі, що перевищують середній показник, прогнозують до кінця вересня 2020 року.



Повінь у Судані / Фото з сайту AP News



Надзвичайний стан у Судані / Фото AP News



Повінь в Судані затопила сільськогосподарські угіддя / Фото AP News



Кривда від повені у Судані / Фото AP News

Повені в Судані: що відомо