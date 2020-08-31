Після 17 років війни у Судані уряд уклав мирову угоду з повстанцями
Уряд Судану уклав в неділю, 30 серпня, мирну угоду з Суданським революційним фронтом (СРФ). Останній є альянсом повстанських угруповань з регіонів Дарфур, Південний Кордофан і Блакитний Ніл. Конфлікт у Судані вже триває 17 років, а його жертвами стали 300 тисяч осіб.
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Поки представники сторін лише схвалили договір про мир. Сам документ офіційно підпишуть в понеділок, 31 серпня, на церемонії в столиці сусіднього Південного Судану – Джубі. Про це повідомляє суданська інформаційна агенція Suna.
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Власне Південний Судан виступав як посередник на перемовинах між владою сусіднього Судану та повстанцями. Самі ж перемовини стали можливими після того, як в результаті масових протестів було повалено авторитарного очільника Судану Омара аль-Башира. Першу попередню домовленість про мирну угоду з новим перехідним урядом Судану досягнули у вересні 2019 року.
Угода між СРФ і урядом Судану охоплює такі питання, як:
- поділ влади,
- безпека,
- права власності на землю,
- розслідування злочинів, скоєних під час громадянської війни,
- повернення біженців.
Суданський революційний фронт, зі свого боку, зобов'язується розпустити повстанські групи, а уряд – взяти їхніх бійців у суданську армію.
Конфлікт у Судані: основне
- Розпочався він у регіоні Дарфур в 2003 році.
- У 2011 році спалахнули бої в Південному Кордофані та Блакитному Нілі.
- У 2009 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт тоді ще президента аль-Башира за підозрою у військових злочинах та організації геноциду в суданській провінції Дарфур.
- Президента Судану вважають ініціатором масового знищення трьох етнічних меншин: фур, масаліт і загава.
- Нова суданська влада заявила, що будуть судити його на батьківщині.
- У грудні 2019 року в Судані суд виніс Омару аль-Баширу вирок. Його засудили до двох років в'язниці. Однак, це був лише перший вирок у серії судових розглядів за пред'явленими аль-Баширу звинуваченнями.
- За даними ООН, від початку конфлікту в Судані було вбито щонайменше 300 тисяч осіб, а 2,5 мільйона людей змушеними були покинути свої будинки та стали біженцями.
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