Уряд Судану уклав в неділю, 30 серпня, мирну угоду з Суданським революційним фронтом (СРФ). Останній є альянсом повстанських угруповань з регіонів Дарфур, Південний Кордофан і Блакитний Ніл. Конфлікт у Судані вже триває 17 років, а його жертвами стали 300 тисяч осіб.

Влада Влада Судану уклала мир із повстанцями: що відомо

Поки представники сторін лише схвалили договір про мир. Сам документ офіційно підпишуть в понеділок, 31 серпня, на церемонії в столиці сусіднього Південного Судану – Джубі. Про це повідомляє суданська інформаційна агенція Suna.

Зверніть увагу Масове знищення протестувальників у Судані потрапило на відео: моторошні кадри (18+)

Власне Південний Судан виступав як посередник на перемовинах між владою сусіднього Судану та повстанцями. Самі ж перемовини стали можливими після того, як в результаті масових протестів було повалено авторитарного очільника Судану Омара аль-Башира. Першу попередню домовленість про мирну угоду з новим перехідним урядом Судану досягнули у вересні 2019 року.

Угода між СРФ і урядом Судану охоплює такі питання, як:

поділ влади,

безпека,

права власності на землю,

розслідування злочинів, скоєних під час громадянської війни,

повернення біженців.

Суданський революційний фронт, зі свого боку, зобов'язується розпустити повстанські групи, а уряд – взяти їхніх бійців у суданську армію.

Конфлікт у Судані: основне

Розпочався він у регіоні Дарфур в 2003 році.

У 2011 році спалахнули бої в Південному Кордофані та Блакитному Нілі.

У 2009 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт тоді ще президента аль-Башира за підозрою у військових злочинах та організації геноциду в суданській провінції Дарфур.

Президента Судану вважають ініціатором масового знищення трьох етнічних меншин: фур, масаліт і загава.

Нова суданська влада заявила, що будуть судити його на батьківщині.

У грудні 2019 року в Судані суд виніс Омару аль-Баширу вирок. Його засудили до двох років в'язниці. Однак, це був лише перший вирок у серії судових розглядів за пред'явленими аль-Баширу звинуваченнями.

за пред'явленими аль-Баширу звинуваченнями. За даними ООН, від початку конфлікту в Судані було вбито щонайменше 300 тисяч осіб, а 2,5 мільйона людей змушеними були покинути свої будинки та стали біженцями.

До теми У Судані вдруге за три дні змінилась влада

Де розташовується Судан / Карта