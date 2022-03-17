Тоді наші військові знешкодили 28 одиниць різноманітної техніки окупанта. Тож ворог покинув село.

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Серед знищеної техніки: ракетна установка, артсистеми, БТРи, бензовоз, вантажні машини і велика кількість боєприпасів.

І таких прикладів багато, де росіян на Сумщині, навколо Тростянця і в самому місті, в Боромлі б'ємо з ЗСУ. Переконаний перемога з кожним днем наближається!,

– розповів міський голова Тростянці Юрій Бова.

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