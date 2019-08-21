Range Rover друга Януковича влетів у натовп людей

У Києві зіштовхнулися автомобілі Tesla і Range Rover, внаслідок чого останній влетів у натовп пішоходів. Внаслідок ДТП постраждали 5 осіб. Як з'ясувалося, власником автомобіля, який влетів у людей, виявився близький приятель президента-втікача Януковича Костянтин Згара.

Це відомий бізнесмен з Донеччини, його ще називають "власником коней Януковича", повідомляє Telegram-канал 24 каналу.

Це потрібно бачити: Range Rover і Tesla зіткнулися в Києві, позашляховик влетів у натовп людей: фото

Таке прізвисько Згара отримав, оскільки займається також конярством і раніше постачав коней для президента-втікача. Після втечі Януковича, на близьких до Згари людей були оформлені мисливські угіддя Януковича у Київській області та кілька об'єктів нерухомості в столиці.

Джип Range Rover, який влетів у натовп пішоходів у центрі Києва належить Згарі. Але чи саме він був за кермом – поліція не повідомляє.

За словами свідків, винуватець аварії – саме водій позашляховика Range Rover. Крім того, очевидці розповіли, що він був нетверезим.

Що відомо про Костянтина Згару?Костянтин Згара – маловідомий бізнесмен з Маріуполя. Він є власником декількох підприємств, а його діяльність пов'язували з олігархом Рінатом Ахметовим та президентом-втікачем Віктором Януковичем. Згара буцімто був власником коней Януковича.



У 2014 році особливо активно про конюшні Януковича розповідав Володимир Парасюк. Тоді він заявляв, що вони охоронялися озброєними людьми, а також про спроби представників МВС вплинути на оприлюднення інформації про наявність в них коней. При цьому, за словами Парасюка, правоохоронці захищали приватного коневласника з сумнівною репутацією.



Тоді мовилося саме про Костянтина Згару. Володимир Парасюк заявляв, що у конюшнях були елетні коні, а вартість окремі особини оцінювалися у декілька мільйонів доларів.