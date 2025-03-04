Вдалося збити 65 ворожих БпЛА, ще 38 безпілотники-імітатори – не досягли цілей. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 4 березня російські війська випустили по Україні 99 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Звідки ворог запускав БпЛА:

Орел;

Курськ;

Міллєрово;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях,

– йдеться у повідомленні.