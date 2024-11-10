Так, цієї ночі агресор атакував 145 ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 10 листопада 2024 року (із 20.00 9 листопада) противник атакував рекордною кількістю БпЛА!

Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145-ти повітряних цілей – ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф., мис Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.

Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.