З 24 вересня 2020 року Vodafone Україна запускає в комерційну експлуатацію послугу "Розумний облік водопостачання" на базі власної мережі NB-IoT.

Розумний облік водопостачання – це комплексне рішення, яке дозволяє автоматизувати збір та облік даних про використання водних ресурсів. Vodafone пропонує клієнтам – ОСББ, ЖЕКам, комунальним підприємствам – інноваційне для України рішення обліку води на рівні багатоквартирного будинку.

Наразі в Україні облік води проводиться переважно в ручному режимі. Такий збір пов’язаний із низкою проблем. Так, дані вручну вносять в журнал обліку, а потім вручну переносять в системи, де нараховуються платежі. А отже точність даних залежить від людського фактора. Ще одне складне завдання – зняти показники практично одночасно – в останні дні звітного періоду. Щоб охопити всі вузли обліку, комунальники змушені збільшувати кількість персоналу, який не використовується ефективно решту часу. Окрім відсутності точних даних, неефективних часових і грошових витрат, комунальники часто стикаються з неможливістю потрапити в підвальне приміщення, де знаходяться будинкові лічильники. Також актуальним залишається питання додаткових ресурсів для того, щоб зберігати та обробляти дані.

"Розумний облік водопостачання" допомагає уникнути цих проблем. Користувачі послуги зможуть:

автоматизувати збір та облік даних та виключити людський вплив;

працювати з даними через web-інтерфейс;

налаштовувати періодичність збору даних та систему оповіщень під свої потреби;

повернути витрати на обладнання за період від 9 місяців, залежно від кількості підключених вузлів обліку;

забезпечити автономність роботи обладнання телеметрії – термін роботи модема з технологією NB-IoT для автоматичного збору та передачі даних з лічильників становить 10 років.

Комерційному запуску послуги передували численні тести користувацького обладнання та мережі, а також пілотні проєкти з водоканалами. Це дало можливість сформувати найбільш доцільний для комунальників функціонал, що відображений в налаштуваннях інтерфейсу. Він дозволяє:

налаштувати автоматичний збір та зберігання даних;

управляти даними для комерційного та технологічного обліку ресурсів;

проводити аналітику та планування;

отримувати дані про навантаження на помпову станцію;

отримувати тривожні повідомлення;

вивантажувати дані у доступних форматах та через АРІ.

Вартість послуги "Розумний облік водопостачання" не є статичною та залежить від таких чинників, як тип обладнання, з яким працює клієнт, інфраструктура мережі, кількість точок телеметрії. Тому кожне рішення буде індивідуальним та унікальним. З’ясувати деталі та залишити заявку на підключення можна за посиланням.

Нагадаємо, що пристрої, підключені до NB-IoT мережі, можуть спілкуватися між собою на виділеній частоті 1800 МГц. При цьому обладнання може отримати стабільний доступ до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад, в підвалах і шахтах ліфтів. Розгортання технології NB-IоT здійснюється на базі мережі LTE, що для користувачів і партнерів означає високий стандарт безпеки – шифрування й аутентифікацію на базі sim-карти, недоступні в таких технологіях як, наприклад, LoRa. Технологія NB-IоT також дозволяє оптимізувати енергоспоживання, збільшуючи термін життя батарей девайсів до 10 років. При цьому, ємність мережі значно вище, ніж в голосової мережі, при необхідності є можливість легко виконати масштабування.

IoT – один із пріоритетних напрямків для Vodafone, розвиток якого в Україні став можливим із запуском 4G. Для запуску IoT рішень Vodafone спеціально розгортає мережу NB-IoT на базі власної 4G мережі, яка сьогодні доступна близько 30 мільйонам українців. Технологія сертифікована і стандартизована GSMA в липні 2016 року та успішно запущена Vodafone Group в декількох країнах.

Vodafone Україна підключений до глобальної IoT-платформі Vodafone, світового лідера в області IoT-рішень. Таким чином, українські клієнти Vodafone зможуть отримати доступ до кращої світової платформі, щоб системно і централізовано керувати IoT-рішеннями у своїх компаніях.