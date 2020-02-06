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      Водій маршрутки у Дніпрі їхав і дивився фільм: відео

      1042 Читать новость на русском
      Водій маршрутки у Дніпрі їхав і дивився фільм

      У Дніпрі водій маршрутки під час руху транспорту дивився на телефоні фільм. Його безвідповідальну поведінку зафіксували та опублікували в мережі. Водію вже оголосили догану.

      Як водієві вдалося поєднати два заняття, опублікували у телеграмі "Днепр сейчас".

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      Поєднує приємне з безвідповідальним. Водій на 51 маршруті, тримаючи у лівій руці телефон, всю дорогу дивиться фільм,
      – йдеться у повідомленні.

      За словами голови профспілки автомобілістів Дніпра Михайла Тонконогого, водія маршрутки вже покарали.

      "Водію оголошено догану. З ним та його колегами проведуть позаплановий інструктаж щодо користування гаджетами під час роботи", – сказав Тонконогий.

      У Дніпрі водій під час руху маршрутки дивився фільм: відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Дніпра Транспорт Курйозні новини Нові правила дорожнього руху Смартфони
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