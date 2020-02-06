Водій маршрутки у Дніпрі їхав і дивився фільм: відео

У Дніпрі водій маршрутки під час руху транспорту дивився на телефоні фільм. Його безвідповідальну поведінку зафіксували та опублікували в мережі. Водію вже оголосили догану.

Як водієві вдалося поєднати два заняття, опублікували у телеграмі "Днепр сейчас".

Читайте також: "Дєвочкі, ідітє нах*р": пасажири, волонтери й водій автобуса посварилися через російський фільм

Поєднує приємне з безвідповідальним. Водій на 51 маршруті, тримаючи у лівій руці телефон, всю дорогу дивиться фільм,

– йдеться у повідомленні.

За словами голови профспілки автомобілістів Дніпра Михайла Тонконогого, водія маршрутки вже покарали.

"Водію оголошено догану. З ним та його колегами проведуть позаплановий інструктаж щодо користування гаджетами під час роботи", – сказав Тонконогий.

У Дніпрі водій під час руху маршрутки дивився фільм: відео