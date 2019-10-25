13:35
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, 24 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Водій на Донеччині збив чоловіка на інвалідному візку

      20
      У Слов'янську збили чоловіка на інвалідному візку
      У Слов'янську збили чоловіка на інвалідному візку / dn.npu.gov.ua

      У Слов'янську 24 жовтня увечері був сильно травмований чоловік з інвалідністю. Водій на Lanos збив його, коли він перетинав дорогу поза межами переходу.

      ДТП сталася пізно ввечері на вулиці Генерала Батюка. Як повідомили у поліції Донеччини, наїзд трапився не на встановленому для переходу місці.

      Читайте також: У Росії два авто на швидкості врізалися у натовп перехожих на зебрі

      Чоловік на візку від удару сильно постраждав: його з переломам і чисельними забоями шпиталізували.


      Чоловік на візку перетинав дорогу у невстановленому для цього місці / dn.npu.gov.ua

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 34 людини: загадковій хворобі дали назву
      сьогодні
      20137
      Теги: Кримінал Аварії та ДТП Новини Донецька
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сьогодні , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 28
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сьогодні , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 2114
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      975
      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні , 08:42 Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      Поліна Костюк 7529
      Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      сьогодні , 08:40 Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      Блог Медіа 251
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук