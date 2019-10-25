Водій на Донеччині збив чоловіка на інвалідному візку

У Слов'янську 24 жовтня увечері був сильно травмований чоловік з інвалідністю. Водій на Lanos збив його, коли він перетинав дорогу поза межами переходу.

ДТП сталася пізно ввечері на вулиці Генерала Батюка. Як повідомили у поліції Донеччини, наїзд трапився не на встановленому для переходу місці.

Читайте також: У Росії два авто на швидкості врізалися у натовп перехожих на зебрі

Чоловік на візку від удару сильно постраждав: його з переломам і чисельними забоями шпиталізували.



Чоловік на візку перетинав дорогу у невстановленому для цього місці / dn.npu.gov.ua