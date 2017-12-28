Водій наїхав на пенсіонерку на Прикарпатті: старенька не вижила

На Прикарпатті між селами Корнич та Матеївці Коломийського району мікроавтобус насмерть збив пенсіонерку.

Про це йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

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Подія трапилася у четвер, 28 грудня, близько 6 години ранку на дорозі сполученням Стрий–Чернівці–Мамалига, в напрямку Чернівців,



31-річний житель Чернівців наїхав на 86-річну мешканку села Перерив, яка переходила у невстановленому місці. У результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.



Аварія на Прикарпатті





Аварія на Прикарпатті



За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.



Аварія на Прикарпатті

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва трапилася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.