Водій наїхав на пенсіонерку на Прикарпатті: старенька не вижила
На Прикарпатті між селами Корнич та Матеївці Коломийського району мікроавтобус насмерть збив пенсіонерку.
Про це йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
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Подія трапилася у четвер, 28 грудня, близько 6 години ранку на дорозі сполученням Стрий–Чернівці–Мамалига, в напрямку Чернівців,
31-річний житель Чернівців наїхав на 86-річну мешканку села Перерив, яка переходила у невстановленому місці. У результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.
Аварія на Прикарпатті
Аварія на Прикарпатті
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.
Аварія на Прикарпатті
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва трапилася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.