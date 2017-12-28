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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Водій наїхав на пенсіонерку на Прикарпатті: старенька не вижила

15:44, сьогодні 832 Читать новость на русском
Водій наїхав на пенсіонерку на Прикарпатті
Водій наїхав на пенсіонерку на Прикарпатті / if.npu.gov.ua

На Прикарпатті між селами Корнич та Матеївці Коломийського району мікроавтобус насмерть збив пенсіонерку.

Про це йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

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Подія трапилася у четвер, 28 грудня, близько 6 години ранку на дорозі сполученням Стрий–Чернівці–Мамалига, в напрямку Чернівців,

31-річний житель Чернівців наїхав на 86-річну мешканку села Перерив, яка переходила у невстановленому місці. У результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

Аварія на Прикарпатті
Аварія на Прикарпатті

Аварія на Прикарпатті
Аварія на Прикарпатті

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

​Аварія на Прикарпатті
Аварія на Прикарпатті

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва трапилася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.

Теги: Жертви Новини України Аварії та ДТП Пенсіонери Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
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